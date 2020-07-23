Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 23 июля 2020 года составило 59 человек

23 Июль 2020 2020-07-23T11:01:06+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 23 июля 2020 года

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Несмотря на ежедневный рост жертв новой коронавирусной инфекции в Мурманской области, Заполярье находится в середине общероссийского рейтинга. Есть в стране регионы, где ситуация с COVID-19 выглядит еще более удручающе. Но какая разница, как там у соседей, когда следующим коронавиурс может убить твоего близкого человека?

К сожалению, согласно обновленной сводке оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе от опасного вируса умерло еще два человека. Всего число жертв COVID-19 в Заполярье достигло 59 северян. Большинство из них – 43 человека – умерли в июле.

С начала эпидемии новую коронавирусную инфекцию на Кольском полуострове подхватили 8799 человек, 4655 уже выздоровели.

В оперативном штабе Мурманской области настоятельно рекомендуют не пренебрегать мерами безопасности: носить маски, обрабатывать руки антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU