Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 19 июля 2020 года: в Мурманской области начинают работать детские лагеря

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 19 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 8105 заболевших COVID-19, 4371 человек выздоровели и 47 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает наращивать отрыв от других муниципалитетов в коронавирусном рейтинге Заполярья. В городе-герое уже заболел 3794 человека. Только 133 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке новые случаи не регистрировались вот уже неделю, всего там 2295 инфицированных.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 5810 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 162 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+10, всего 307), Мончегорске (+5, всего 357), Печенгском районе (+2, всего 210), Кировске (+1, всего 134), Апатитах (+3, всего 227), Ковдороском (+5, всего 76) и Кандалакшском районах (+3, всего 75).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 3794 случая

Белокаменка - 2295 случаев

Североморск - 502 случая

Мончегорск – 357 случаев

Кольский район - 307 случаев

Апатиты – 227 случаев

Печенгский район - 210 случаев

Кировск – 134 случая

Ковдорский район - 76 случаев

Кандалакшский район – 75 случаев

Оленегорск – 55 случая

Полярный – 21 случай

Ловозерский район - 16 случаев

ЗАТО Видяево - 14 случаев

Терский район – 7 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая.

Количество зараженных коронавирусом растет.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске Всего зараженных: 3794

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. За последние сутки в областном центре прибавилось 133 заболевших. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 7

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 75

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 227 и 134 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Апатитах за последние сутки выявили пять новых случаев заражения, а в Кировске - 1. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 307 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 10 новых заболевших.

Растет число жертв

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе вновь возросло число летальных случаев от коронавируса. Всего от опасной инфекции погибли 47 человека.

Да, здравствуют детские лагеря! Лето в разгаре, а значит пора начать работу и детским лагерям. Правда, пока только дневного пребывания и при соблюдении санэпидемправил. - Организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием заработают в Кировске, Апатитах, Мончегорске, Кандалакшском, Ловозерском, Ковдорском, Терском, Кольском и Печенгском районах. Работники лагерей будут протестированы на CoViD-19 и допущены к работе при отрицательных результатах. У детей должны быть справки об отсутствии контактов с заболевшими инфекционными заболеваниями. Разрешена наполняемость отрядов не более 50%, продолжительность смен не больше двух недель. В лагере обязательно проведение дезинфекции, использование антисептиков, ежедневное медицинское наблюдение детей и термометрии, - сообщает оперативный штаб.

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