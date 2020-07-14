Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 14 июля 2020 года: лечащихся на дому больных проверяют на соблюдение режима
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 14 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 7228 заболевших COVID-19, 3991 человек выздоровел. За последние сутки диагноз подтвержден у 179 человек. Добавилось еще три летальных исхода, а всего от опасной инфекции скончались 32 ковидных пациента.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Всего в Мурманской области, за вычетом Белокаменки, заразились опасной инфекцией 4933 человека. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+3, всего 246), Североморске (+6, всего 422) и Печенгском районе (+8, всего 189).
Мурманск же продолжает быть лидером в коронавирусном топе Заполярья. В городе-герое уже заболели 3167 человек. Только 162 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке новых случаев за последние сутки не выявили, всего там 2295 инфицированных.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились районы и города Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 3167 случаев
Белокаменка - 2295 случаев
Североморск - 422 случая
Мончегорск – 326 случаев
Кольский район - 246 случаев
Апатиты – 216 случаев
Печенгский район - 189 случаев
Кировск – 132 случая
Кандалакшский район – 69 случаев
Оленегорск – 48 случаев
Ковдорский район - 48 случаев
Полярный – 21 случай
Ловозерский район - 15 случаев
ЗАТО Видяево - 12 случаев
Терский район – 7 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 13 июля 2020 года.Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 3167
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: закрыты
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. За последние сутки в областном центре прибавилось 162 заболевших. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 7
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 69
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 216 и 132 соответственно
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: закрыты
Изоляция для приезжих: нет
В Апатитах и Кировске за последние сутки нет новых случаев заражения. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 243 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 3 новых заболевших.
Больных на дому проверят
В Мурманской области больным с легкой формой коронавируса или бессимптомным разрешили лечиться на дому. Но с условием, что они будут соблюдать самоизоляцию.
- За неделю в Мурманской области прошло больше сотни проверок соблюдения изоляции пациентами с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно. Проверки проводились представителями местных администраций в Мурманске, Мончегорске, ЗАТО Александровск, Оленегорске, Кандалакшском, Кольском и Ловозерском районах. Во время рейдов нарушения не выявлены, пациенты соблюдают правила и не подвергают риску других людей, - сообщили в оперативном штабе.
Во время лечения на дому пациентам с лёгкой и бессимптомной формой коронавируса строго нужно соблюдать следующие условия: до выздоровления не контактировать с людьми; не покидать дом; выполнять назначения врачей.
Для амбулаторных пациентов организована доставка лекарств, продуктов и предметов первой необходимости.
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