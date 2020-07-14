Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 14 июля 2020 года: лечащихся на дому больных проверяют на соблюдение режима

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 14 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 7228 заболевших COVID-19, 3991 человек выздоровел. За последние сутки диагноз подтвержден у 179 человек. Добавилось еще три летальных исхода, а всего от опасной инфекции скончались 32 ковидных пациента.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Всего в Мурманской области, за вычетом Белокаменки, заразились опасной инфекцией 4933 человека. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+3, всего 246), Североморске (+6, всего 422) и Печенгском районе (+8, всего 189).

Мурманск же продолжает быть лидером в коронавирусном топе Заполярья. В городе-герое уже заболели 3167 человек. Только 162 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке новых случаев за последние сутки не выявили, всего там 2295 инфицированных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились районы и города Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 3167 случаев

Белокаменка - 2295 случаев

Североморск - 422 случая

Мончегорск – 326 случаев

Кольский район - 246 случаев

Апатиты – 216 случаев

Печенгский район - 189 случаев

Кировск – 132 случая

Кандалакшский район – 69 случаев

Оленегорск – 48 случаев

Ковдорский район - 48 случаев

Полярный – 21 случай

Ловозерский район - 15 случаев

ЗАТО Видяево - 12 случаев

Терский район – 7 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 13 июля 2020 года.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 3167

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. За последние сутки в областном центре прибавилось 162 заболевших. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 7

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 69

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 216 и 132 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Апатитах и Кировске за последние сутки нет новых случаев заражения. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 243 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 3 новых заболевших.

Больных на дому проверят

В Мурманской области больным с легкой формой коронавируса или бессимптомным разрешили лечиться на дому. Но с условием, что они будут соблюдать самоизоляцию.

- За неделю в Мурманской области прошло больше сотни проверок соблюдения изоляции пациентами с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно. Проверки проводились представителями местных администраций в Мурманске, Мончегорске, ЗАТО Александровск, Оленегорске, Кандалакшском, Кольском и Ловозерском районах. Во время рейдов нарушения не выявлены, пациенты соблюдают правила и не подвергают риску других людей, - сообщили в оперативном штабе.

Во время лечения на дому пациентам с лёгкой и бессимптомной формой коронавируса строго нужно соблюдать следующие условия: до выздоровления не контактировать с людьми; не покидать дом; выполнять назначения врачей.

Для амбулаторных пациентов организована доставка лекарств, продуктов и предметов первой необходимости.

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