2020-07-08T16:04:52+03:00
Коронавирус Covid-19

У главы администрации Мурманска нашли коронавирус

Сейчас Евгений Никора находится в больнице
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
У Евгения Никоры подтвердили коронавирус. Фото: Администрация МурманскаУ Евгения Никоры подтвердили коронавирус. Фото: Администрация Мурманска
Изменить размер текста:

Коронавирус не разбирается, кого заразить: его жертвами становятся и дети, и старики, никакое положение в обществе не защитит от заразы.

Вот и главе администрации Мурманска Евгению Никоре теперь придется несколько недель полежать в больницы - его тест на коронавирус оказался положительным.

- Меня госпитализировали 7 июля. Вечером воскресенья я почувствовал недомогание, поэтому в понедельник сдал тест. Ранее я проверялся в пятницу и вторник, результаты были отрицательные. Заразился я от родных, - рассказал Евгений Викторович "КП".

Сейчас глава администрации чувствует себя хорошо, его состояние оценивают как средней тяжести, врачи диагностировали двустороннюю пневмонию. Евгений Никора проходит лечение в больнице, но при этом еще и работает, хотя с 7 июля у него начался отпуск. Но городские дела не дают отдохнуть.

- Чувствую себя лучше, чем звучит диагноз. Большое спасибо медицинскому персоналу, они прекрасно работают! Единственное неудобство - в больнице нет горячей воды, ее планово отключили. Но что делать - трубы надо чинить, - говорит глава администрации.

Напомни: в марте этого года Евгений Викторович уже лежал в больнице, где его проверяли на коронавирус. Тогда глава администрации оказался в числе контактных лиц нулевого пациента - шахматиста из Ирландии. К счастью, тогда заражения удалось избежать, поэтому после двух недель на обсервации Евгений Никора вернулся на рабочее место. До этого он исполнял свои обязанности дистанционно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «46 человек – в тяжелом состоянии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ». Дмитрий Панычев рассказал, как чувствуют себя заболевшие коронавирусом жители Мурманской области (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших коронавирусом в Мурманской области превысило 6 тысяч человек. В регионе выявлено 6038 случаев заражения опасной инфекцией (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе. В областном центре - 2301 заболевший опасной инфекцией (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
Новости 24
Житель Мурманска рассказал, как ехал из отпуска по альтернативному железнодорожному пути
Специалисты подсчитали, кто и когда чаще всего в Мурманской области заключает браки
В Кировске у "Апатит Арены" появились лесные зверята-спортсмены из дерева
В Мончегорске мужчина сорвал с мемориала флаг, а подростки разгромили скамейки в парке
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
Проходящие по альтернативному пути поезда мешают спать жителям Колы
Предприниматели Мурманской области могут получить гранты до миллиона рублей на приобретение франшизы
Госдума приняла в третьем чтении закон «О Государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»
Бухгалтера управляющей компании в Никеле, которая украла из кассы 30 тысяч рублей, ждет суд
В Мурманске восстановили дом, который пострадал от взрыва газа в 2017 году
В Североморске на дороге провалился асфальт
145 жителей Кильдинстроя просят восстановить разрушенный паводком пешеходный мост
В Мурманске снизится стоимость ОСАГО
«О переносах сроков не может быть и речи»: Вице-губернатор Мурманской области осмотрела сквер у памятника Кирову в Мурманске