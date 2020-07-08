У главы администрации Мурманска нашли коронавирус

Коронавирус не разбирается, кого заразить: его жертвами становятся и дети, и старики, никакое положение в обществе не защитит от заразы.

Вот и главе администрации Мурманска Евгению Никоре теперь придется несколько недель полежать в больницы - его тест на коронавирус оказался положительным.

- Меня госпитализировали 7 июля. Вечером воскресенья я почувствовал недомогание, поэтому в понедельник сдал тест. Ранее я проверялся в пятницу и вторник, результаты были отрицательные. Заразился я от родных, - рассказал Евгений Викторович "КП".

Сейчас глава администрации чувствует себя хорошо, его состояние оценивают как средней тяжести, врачи диагностировали двустороннюю пневмонию. Евгений Никора проходит лечение в больнице, но при этом еще и работает, хотя с 7 июля у него начался отпуск. Но городские дела не дают отдохнуть.

- Чувствую себя лучше, чем звучит диагноз. Большое спасибо медицинскому персоналу, они прекрасно работают! Единственное неудобство - в больнице нет горячей воды, ее планово отключили. Но что делать - трубы надо чинить, - говорит глава администрации.

Напомни: в марте этого года Евгений Викторович уже лежал в больнице, где его проверяли на коронавирус. Тогда глава администрации оказался в числе контактных лиц нулевого пациента - шахматиста из Ирландии. К счастью, тогда заражения удалось избежать, поэтому после двух недель на обсервации Евгений Никора вернулся на рабочее место. До этого он исполнял свои обязанности дистанционно.

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