Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 8 июля 2020 года: поликлиники Мурманска и Североморска ограничат плановый прием

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 7 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 6196 заболевших COVID-19. 3735 человека выздоровели. За последние сутки диагноз подтвержден у 158 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Верится с трудом, но Мурманск отобрал пальму первенства в коронавирусном топе у Белокаменки, где статистика зараженных остановилась на 2293 рабочих. А вот в городе-герое количество инфицированных продолжает расти - уже заболел 2429 человек. За последние сутки там выявили 128 новых случаев заражения.

Всего в Мурманской области, за вычетом Белокаменки, заразились опасной инфекцией 3903 человека. Новые случаи подтвердили в Кировске (+7, всего 125), Кольском районе (+1, всего 192), Североморске (+1, всего 300), Мончегорске (+2, всего 301), Печенгском районе (+9, всего 157), Кандалакшском районе (+5, всего 57), Оленегорске (+4, всего 45) и ЗАТО Видяево (+1, всего 9).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились районы и города Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 2429 случай

Белокаменка - 2293 случаев

Мончегорск – 301 случаев

Североморск - 300 случаев

Апатиты – 212 случаев

Кольский район - 192 случай

Печенгский район - 157 случаев

Кировск – 125 случаев

Кандалакшский район – 57 случая

Оленегорск – 45 случай

Ковдорский район - 24 случая

Полярный – 21 случай

Ловозерский район - 10 случаев

ЗАТО Видяево - 9 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

Терский район – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус продолжает укреплять свои позиции на Кольском полуострове.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 2429

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, впервые опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд из крупнейшего города за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее, в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Тем не менее работающих пенсионеров оставляют на домашнем карантине до 12 июля. За последние сутки в областном центре прибавилось 79 заболевших. Новые ограничения в городе могут снять после первого июля. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 6

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня. Там с соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 57

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 212 и 125 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кировске за сутки новых заболевших не выявлено, в Апатитах +6 новых случаев. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 192 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 13 новых заболевших.

"Горячая линия" работает

В оперативный штаб поступило несколько жалоб на работу региональной "оперативной линии". По ним провели проверку - сбоев нет.

- 8(800)222-51-00 — бесплатно для всех звонков (в том числе в роуминге);

- 8(8152)39-99-99 — бесплатно при звонках со стационарного телефона. При звонках на номер 8(8152)39-99-99 с мобильного плату взимает сотовый оператор по своей программной тарификации.

Поликлиники на замок... почти

Ряд больниц Мурманской области приостановил полностью или по отделениям плановую госпитализацию пациентов. Теперь на такой шаг вынуждены пойти и поликлиники.

- Временно ограничено оказание плановой медицинской помощи взрослому населению Мурманска и Североморска. Также приостановлен прием пациентов в дневные стационары. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и CoViD-19. Принятые меры позволят привлечь дополнительных медицинских работников к оказанию неотложной медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ, в том числе на дому. Ограничения не касаются оказания неотложной медицинской помощи, а также помощи лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с онкологическими и сердечно-сосудистыми, при ухудшении самочувствия, - сообщили в оперативном штабе.

В поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи для пациентов с признаками ОРВИ; кабинеты для оказания неотложной помощи пациентам с хроническими заболеваниями; организована дистанционная связь с пациентами, находящимися на динамическом наблюдении; обеспечена возможность выписки рецептов на льготные лекарственные препараты без посещения поликлиники.

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