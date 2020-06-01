Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 1 июня 2020 года: 419 зараженных, 7 умерших

Увы, теплое солнышко, ознаменовавшее начало лета, не смогло остановить эпидемию коронавируса. По крайней мере, пока. Согласно обновленной информации оперативного штаба Мурманской области, на Кольском полуострове COVID-19 подхватило 3222 человека.

Конечно, большинство выявленных случаев приходится на Белокаменку, где заражен уже 2281 рабочий. Правда, вспышка на масштабной строчке, кажется, совсем сошла на нет. На остальной территории Мурманской области инфицирован 941 житель, и, увы, чуть меньше половины из них приходится на столицу Заполярья. В городе-герое уже выявлено 419 случаев, и 24 только за последние сутки.

К счастью, пока рост заболевших COVID-19 остановился в Апатитах и Кировске – там вирус подхватило 160 и 97 человек соответственно. Также стабильна ситуация в Полярном (21 заболевший), Снежногорске (6), Полярных Зорях (6), Оленегорске (5), Ловозерском районе (4) и Ковдоре (1). А вот в остальных муниципалитетах опять подтвердили новые случаи: в Мончегорске – 7 (всего 57), Печенгском районе – 3 (всего 41), Североморске – 4 (всего 73), Кольском районе – 1 (всего 40), Кандалакшском районе – 1 (всего 9) и Терском районе – 1 (всего 2).

Между тем, врачи смогли излечить от коварного вируса 2072 пациента. Семь северян, к сожалению, умерли. Под наблюдением медиков остается 1143 человек.

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