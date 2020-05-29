Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 29 мая 2020 года: какие районы вырвались вперед по количеству заболевших

До окончания пандемии коронавируса в Мурманской области еще далеко. Опасная инфекция продолжает гулять по улицам Заполярья. Не добралась она только до трех ЗАТО: Видяево, Заозерска и Островного.

В Мурманской области коронавирусом заразились 3136 человек. Медики смогли победить COVID-19 в 1886 случаях. Но в семерых все же проиграли.

Неизменным лидером по количеству заболевших является Белокаменка, где заболело 2281 рабочий. На остальной территории Мурманской области инфицировано всего 855 местных жителей.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Мурманск – 370 случаев

Апатиты – 155 случаев

Кировск – 94 случая

Североморск – 65 случаев

Мончегорск – 42 случая

Кольский район – 39 случаев

Печенгский район - 38 случаев

Полярный – 21 случай

Кандалакшский район – 8 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

Оленегорск – 5 случаев

Ловозерский район – 4 случая

Ковдор – 1 случай

Терский район – 1 случай.

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