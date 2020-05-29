Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 29 мая 2020 года: какие районы вырвались вперед по количеству заболевших
До окончания пандемии коронавируса в Мурманской области еще далеко. Опасная инфекция продолжает гулять по улицам Заполярья. Не добралась она только до трех ЗАТО: Видяево, Заозерска и Островного.
В Мурманской области коронавирусом заразились 3136 человек. Медики смогли победить COVID-19 в 1886 случаях. Но в семерых все же проиграли.
Неизменным лидером по количеству заболевших является Белокаменка, где заболело 2281 рабочий. На остальной территории Мурманской области инфицировано всего 855 местных жителей.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Мурманск – 370 случаев
Апатиты – 155 случаев
Кировск – 94 случая
Североморск – 65 случаев
Мончегорск – 42 случая
Кольский район – 39 случаев
Печенгский район - 38 случаев
Полярный – 21 случай
Кандалакшский район – 8 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
Оленегорск – 5 случаев
Ловозерский район – 4 случая
Ковдор – 1 случай
Терский район – 1 случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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