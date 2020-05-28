Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 28 мая 2020 года: 3030 заболевших и 1676 выздоровевших

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась в Заполярье, но это не избавило северян от новых рекордов эпидемии. Накануне, 27 мая, Мурманская область взяла планку в 3000 заболевших COVID-19. К счастью, к этому событию она шла целых три недели. Поэтому временно можно выдохнуть и не ждать новых свершений на этом не благородном поприще.

Согласно последней сводке регионального оперативного штаба, на Кольском полуострове опасный вирус подхватило 3030 человек. Только за сутки медики выявили 49 новых заболевших. Это пока позволяет нашему северному региону удерживаться на 14 месте во всероссийском рейтинге по количеству зараженных.

Конечно, до Белокаменки с ее 2276 инфицированными рабочими (+9 за сутки) остальным очагом, где в общей сложности заболело 754 человека, как до Луны пешком. Но, тем не менее, они продолжаются расти.

Так, новые случаи коронавиурса выявлены в Мурманске (+29 за сутки, всего 307), Апатитах (+3 за сутки, всего 146), Североморске (+3 за сутки, всего 59), Мончегорске (+7 за сутки, всего 26) и Кандалакшском районе (+1 за сутки, всего 8). Дебютантом стал Терский район, где выявили пока один случай.

К счастью, остальные муниципалитеты ведут себя более дисциплинировано – там не увеличивается количество зараженных. В Кировске по-прежнему инфицировано 89 человек, Печенгском районе - 38, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Оленегорске – 5, Ловозерском районе - 4 и Ковдоре – 1, Кольском районе - 37.

Но есть и хорошие новости. Жителям, которые потеряли оплачиваемую дорогу в отпуск из-за коронавируса, ее перенесут на 2021 год.

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