Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших в Мурманской области превысило 3 тысячи человек
Еще в апреле ситауция с коронавирусом особенно остро стояла в Апатитах, Кировске и Белокаменкею. Сейчас положение дел вызывает тревогу в других муниципалитетах: Мурманске, Североморске и Кольском районе.
За последние сутки в области выявили 49 новых случаев COVID-19. Больше всего - в Мурманске (+44, всего 307). На втором месте - Мончегорск (+7, всего 26), на третьем - Белокаменка (+5, всего 2276).
Также новые случаи выявлены в Апатитах (+3, всего 146), Североморске (+3, всего 59), Кандалакшском районе (+2, всего 9).
При этом Мурманская область перешагнула новый рубеж по числу заболевших. По данным на 27 мая, в регионе 3030 человек с диагнозом COVID-19. 1676 пациентов уже выздоровели, 1347 еще проходят лечение, 7 умерли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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