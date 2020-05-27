2020-05-27T11:17:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших в Мурманской области превысило 3 тысячи человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 27 мая 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области 3030 заболевших коронавирусом.В Мурманской области 3030 заболевших коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Еще в апреле ситауция с коронавирусом особенно остро стояла в Апатитах, Кировске и Белокаменкею. Сейчас положение дел вызывает тревогу в других муниципалитетах: Мурманске, Североморске и Кольском районе.

За последние сутки в области выявили 49 новых случаев COVID-19. Больше всего - в Мурманске (+44, всего 307). На втором месте - Мончегорск (+7, всего 26), на третьем - Белокаменка (+5, всего 2276).

Также новые случаи выявлены в Апатитах (+3, всего 146), Североморске (+3, всего 59), Кандалакшском районе (+2, всего 9).

При этом Мурманская область перешагнула новый рубеж по числу заболевших. По данным на 27 мая, в регионе 3030 человек с диагнозом COVID-19. 1676 пациентов уже выздоровели, 1347 еще проходят лечение, 7 умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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