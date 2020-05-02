2020-05-02T17:57:58+03:00
Происшествия

В Кольском заливе ночью спасли двух рыбаков,у которых заглох лодочный мотор

Медицинская помощь северянам не потребовалась
Наталья ЛОБАНОВА
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Рыбаки вернулись на сушу в целости и сохранности. Фото: vk.com/szrpsoРыбаки вернулись на сушу в целости и сохранности. Фото: vk.com/szrpso
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Ночью второго мая рыбаки из Мурманской области попали в беду. Их подвел лодочный мотор, когда они выходили из Кольского залива. В итоге, любители поудить рыбку застряли посреди водоема.

- В 02.00 в Мурманский арктический аварийно-спасательный центр поступила информация, что на выходе из залива у рыбаков сломался лодочный мотор, необходима помощь. Спасатели обнаружили пострадавших в пяти километрах севернее Тюва-Губы, взяли лодку на буксир и отвезли рыбаков к месту стоянки автомобиля. Медицинская помощь северянам не потребовалась, рыболовы благополучно вернулись домой - сообщили в официальной группе Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в соцсетях.

Напомним: в начале апреля пограничники спасли двух рыбаков, у которых затонула лодка в губе Печенга. Мужчины с трудом выбрались на берег, им потребовалась срочная помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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