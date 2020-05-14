Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 14 мая 2020 года: 2471 заболевших и 518 выздоровевших

В Мурманской области удалось в пять раз замедлить темп прироста больных коронавирусом. Но при этом в регионе ждут вторую волну COVID-19.

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки в регионе выявили 43 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 2471.

Лидером по числу ковидных пациентов остается Белокаменка - 2084 (34 новых случая). Новых пациентов выявили также в Апатитах (+1, 111 всего), Кировске (+1, 76 всего), Мурманске (+5, 58), Североморске (+2, 35).

37 северян болеют коронавирусом в Печенгском районе, 21 - в Полярном, 6 - в Снежногорске, 18 - в Кольском районе, 4 - в Оленегорске, 10 - в Мончегорске, 5 - в Полярных Зорях, 2 - в Кандалакше, 1 - в Ковдоре, 3 - в Ловозерском районе.

С начала пандемии 518 человек благодаря врачам спаслись от коронавируса (ранее число было больше), 5, к сожалению, умерли. 1948 человек находятся на лечении.

Напомним, чтобы не было резкого скачка в кривой по заболеваемости, северяне после отмены обязательного режима самоизоляции должны выходить из дома только в маске. Андрей Чибис пообещал, что если жители региона будут этим пренебрегать, то в правительстве рассмотрят возвращение режима самоизоляции.

Также в регионе расширили список тех, кто обязательно должен пройти обследование на COVID-19, а также северян проверят на иммунитет к болезни.

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