Скандал с душком: действительно ли, чиновники подарили ветерану в ЗАТО Александровск тухлую рыбу и икру

День Победы – для каждого из нас священный праздник, к подготовке к которому подходят особенно тщательно. Вот и в этот раз вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева, рассказывая о подарках для ветеранов Великой Отечественной войны, отметила, что все продукты проверяются на соответствие техническим регламентам, государственным стандартам и техническим условиям. Не успели слететь слова с ее губ, как едва не разразился скандал.

- В продуктовые наборы в рамках проекта «Вам, родные» входят палка колбасы, два яблока, один лимон, пачка чая, пачка макарон, коробка конфет, слабосоленая форель и пластиковый контейнер с красной икрой. Но пластиковые контейнеры при перевозке протекают, забрызгивая содержимым весь праздничный набор. А ветераны из ЗАТО Александровск уже жалуются, что рыба в вакуумной упаковке и икра оказались протухшими, - такое сообщение появилось накануне, 7 мая, в анонимном сообществе.

Неужели такого отношения заслужили герои, защищавшие Заполярье? Как выяснилось, анонимные авторы, с которыми не удалось связаться, несколько сгустили краски.

- На территории ЗАТО проживает всего один ветеран, которому положен такой продуктовый набор. Набор ему вручили только сегодня, 8 мая, - сообщили в администрации ЗАТО Александровска.

Там заверили, что рыба и красная икра - хорошего качества, чтобы было не стыдно вручить ветерану.

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