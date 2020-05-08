2020-05-07T23:12:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 8 мая 2020 года: 2272 заболевших и 342 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 8 мая 2020 года
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманской области готовятся к снятию ограничительных мер.В Мурманской области готовятся к снятию ограничительных мер.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Впервые за долгое время Мурманская область оказалась не в лидерах по числу заболевших коронавирусом за сутки. Если раньше мы не покидать топ-10, то по данным за 6 мая, на 39 месте.

К сожалению, число заболевших коронавирусом в Мурманской области растет изо дня в день. Как сообщили в региональном оперативном штабе, общее число заболевших в Заполярье составило 2272, за последние сутки диагноз подтвердился у 35 человек. При этом 356 вылечились. Число летальных случаев - 4. При этом за 5 мая новых больных нашли только в Белокаменке, все остальные населенные пункты отличились нулевым показателем.

Самый крупный ковидный очаг в Мурманской области - Белокаменка (1964 человека, 27 новых случаев за сутки), на втором месте - Апатиты (88, два новых случая), на третьем - Кировск (53, один новый случай), на четвертом - Мурманск (42, один новый случай).

В других городах заболевшие хоть и есть, но, к счастью, их относительно немного: в Печенгском районе - 36 человек, Североморске - 26 (+2), Полярном - 21, Мончегорске – 8, Снежногорске - 6, Кольском районе - 14 (+1), Оленегорске, Ловозерском районе - по 3, Полярных Зорях – 5, Кандалакше - 2 (+1) и Ковдоре – один.

В правительстве региона сообщили, что с 12 мая начнется постепенное ослабление ограничительных мер. Также еще 10 отраслей будут признаны пострадавшими от коронавируса.

В Мурманской области продолжают штрафовать нарушителей самоизоляции. В ЗАТО Александровск попались 14 нарушителей самоизоляции и 8 рыбаков. Кто-то отделался предупреждением, а кому-то придется раскошелиться на 1000 рублей.

В Белокаменке продолжают пытаться замедлить рост числа заболевших. Здесь построили общежитие на 150 мест для обсервации. Два общежития из трех построили в рекордные сроки. Также 204 вахтовика из Белокаменки улетели чартером в Самару. После двухнедельной обсервации они смогут вернуться домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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