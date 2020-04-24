Дневник кайтсерфера: «Фишка тундры на Кольском полуострове - в большом количестве классных сопок, по которым не скучно кататься»

Зимой, когда полярная ночь постепенно сходит на нет, на белоснежном просторе неподалеку от побережья Баренцева моря, да и на самой глади Северного Ледовитого океана можно увидеть яркие лепестки раздуваемых ветром парашютов. Это кайт- и виндсерферы! Спортсмены приезжают сюда со всей России. Что привлекает их на краю света и насколько тернист путь до Териберки, рассказал «КП» кайтсерфер из Санкт-Петербурга Артем Кусенков.

Экстриму все возрасты покорны

- Если вы хоть раз встанете на кайт, то никогда уже не будете прежним. Вы будете любить ветер. И когда все ноют про дождливую и ветреную погоду, вы как ненормальный с криками «Алоха» будете мчаться на побережье, чтоб получить новую дозу адреналина и эмоций. Ваше представление об отпуске на море навсегда изменится, - обещает Артем Кусенков. – Кайтсерфинг – это отдельный мир людей с необычным взглядом на жизнь, с расширенным видением, поиском себя, свободы и баланса своего сознания либо наоборот острых ощущений.

Для зимнего сезона подойдут сноуборд или горные лыжи. Фото: Из лично архива Артем Кусенков

Артем из, как он сам говорит, питерской тусовки кайт- и виндсерферов – одной из самых больших сообществ в России на Северо-Западе. Оно и не удивительно – ведь Санкт-Петербург большую половину года окружает «жидкая» вода, а в городе и окрестностях дует подходящий ветер.

- Однажды я встретил на пляже пожилую пару лет 70. От большинства людей старшего поколения они отличались тем, что от них веяло энергией, здоровьем и жизнью! Бабуля помогла дедушке надеть старенький гидрокостюм, распутать стропы и поднять кайт, потом перекрестила уходящего в море с самодельной олдскульной доской мужа и села на бревно под сосной читать книжечку. Я от такой картины осел! Всем бы такую старость, такое здоровье и такую крепкую любовь! – рассказывает спортсмен.

Кстати, в окружении Артема Кусенкова и его супруги много семейных кайтерских пар, которые занимаются этим видом спорта уже вместе со своими детьми.

Компания Артема Кусенкова катается в Териберке целыми кайтерскими семьями. Фото: Из лично архива Артем Кусенков

Предпочтение отдаю Северу

Когда начинается зима, кайтеры меняют серфборды и гидрофоилы (доска с подводным крылом – Ред.) на классические сноуборды и открывают новый сезон, ища попутного ветра не только на покрывшейся льдом воде, но и заснеженных полях. Есть только одна проблема! Погода в последние годы не радует жителей северной столицы желанным хотя бы в полметра высотой снежным покровом. Поэтому Артем Кусенков вместе с друзьями ждет марта и направляется в Териберку, отдавая предпочтение северу, а не Вьетнаму, Египту, Кении, Маврикию, Бразилии или побережью США.

Машины и снаряжение петербуржцы начинают готовить за полгода до поездки. Фото: Из лично архива Артем Кусенков

- Четвертый год подряд за шесть месяцев до поездки мы компанией от 15 до 25 человек начинаем готовиться к ней: находим жилье в Териберке, подготавливаем машины, снаряжение и, по традиции, 15-16 марта отправляемся на две недели на бескрайние снежные северные просторы, - делится подробностями Артем Кусенков.

Так уж сложилось, что здесь, на побережье Баренцева моря есть все, что нужно кайт- и виндсерферу: удобное и относительно недорогое жилье, заснеженная тундра недалеко от поселка и хороший ровный ветер, а еще сопки, морская рыбалка и фридайвинг в заливе, богатом мидиями и морскими ежами.

Ключ на старт!

- В этом году, наверное, случилась самая эпичная поездка в Териберку за все время. Она была полна приключений, драйва и бурей эмоций! – вспоминает петербуржец и не скупится на подробности: Первый важный навык кайтера – умение предсказывать погоду и ветер, основываясь на информации нескольких известных погодных сервисов. Точная дата 15-16 марта, выбранная еще осенью прошлого года, была не случайна – по статистике, это переход из одного циклона в другой и, если попасть в это погодное окно, все будет хорошо. Более тщательным подбором этого окна я занялся еще за две недели до старта, ведь мы едем на суровый север, и нам предстоит пересечь 120 километров белоснежной тундры.

Дорога до Териберки в этом году была по-настоящему адской. Фото: Из лично архива Артем Кусенков

Каждый день Артем с друзьями считали дни до поездки, проверяли машины и снаряжение, что-то докупали и мониторили погоду в Мурманской области и на Серебрянке. За два дня определились с датой и временем старта из Санкт-Петербурга, разработали и распечатали маршрутный лист в каждую машину.

- Задача была ехать без сна. Дорога в Териберку была закрыта, также был большой вопрос с участком на федеральной трассе «Кола» на подъезде к Мурманску. К тому же циклон открывал очень узкое окно, успев хорошенько перемести дорогу через тундру. Решили срочно выезжать и пробовать пробиваться в Териберку, - описывает события полуторамесячной давности Артем Кусенков.

Упомрачительные виды заполярной тундры и Северного Ледовитого океана - одино из главных преимуществ Териберки. Фото: Из лично архива Артем Кусенков

Настоящий ад

- От Санкт-Петербурга до Кандалакши мы доехали очень быстро – примерно за 14 часов. А потом на нашем пути встала первая преграда. Вечером начался сильный снегопад, и оставшиеся километры до Мурманска мы ехали 40-50 километров в час. За 100 километров до столицы Заполярья мы приняли решение подремать несколько часов, - рассказывает спортсмен-экстремал. - Утром мы спокойно доехали до города и закупили продукты. На общем собрании решили пробиваться в Териберку через блок-пост, а точнее приехать на 32 километр, встать в очередь и надеяться, что пойдет шнекоротор и поведет в поселок колонну.

Кайтсерферам повезло. Уже через полчаса ожидания у блок-поста началась организация колонны, и петербуржцы каким-то чудом оказались первыми в ней, то есть шли сразу за шнеком.

Сугробы выше человеческого роста? Да, это про Териберку. Фото: Из лично архива Артем Кусенков

- Впереди было 120 километров тундры с напрочь заметенной дорогой, переметы на которой порой достигали полутора метров. Первые 67 километров мы преодолели за два часа и уже обрадовались, мол, вот считай, почти половину пути прошли. Осталось-то совсем немного! Вот уже и «споты» для катания за окном мелькают! Эфир радиостанции забили шутками и позитивными переговорами – в общем, расслабились! – вспоминает Артем Кусенков.

И зря! Северяне знают, что от развилки Териберка – Туманный начинается самый трудный участок, на котором даже летом скорость передвижения значительно падает. Что уж говорить про эту зиму?!

А вот те самые владельцы ярких лепестков-кайтов, которых можно встреить в белоснежной тундре. Фото: Из лично архива Артем Кусенков

- А дальше начался ад! Восемь часов со скоростью 5-10 километров в час участками по 100-300 метров без остановки, без права выйти по нужде. Когда осталось 17 километров до поселка, в нашем радиоэфире уже никто не шутил, вообще уже никто ничего не говорил - все были ужасно измождены, - говорит спортсмен. – Особенно эта адская поездка через тундру запомнилась мне, как водителю «пузотерки» Chevrolet Cruze hb, которая вообще не предназначена для подобной местности. Не знаю, каким чудом, но мой автомобиль ни разу не застряла, хотя и намеревался постоянно это сделать. Я получил двойную порцию адреналина, поскольку шел третьим в колонне из ста машин. Вот такой веселый был въезд в Териберку!

От красоты дух захватывает

Путешественники-экстремалы успели вовремя. На следующий день налетевший циклон окончательно закупорил дорогу в Териберку. Но кайт- и виндсерферы уже не переживали из-за этого. Они катались по бескрайней тундре и не могли нарадоваться снегу, которого в этом году в Мурманской области выпало с лихвой.

Вот ради такой красоты стоит преодолеть почти 1500 километров. Фото: Из лично архива Артем Кусенков

- Кто-то просто катался, получая удовольствие от просторов и в основном солнечной погоды, хорошего ветра и компании. Кто-то разучивал новые трюки или оттачивал старые. Кстати, делать это лучше зимой. Дело в том, что падать даже с не большой высоты и на маленькой скорости в воду больно и травмоопасно, другое дело падать в мягкий и пушистый сугроб, - объясняет собеседник «КП». – Фишка тундры на Кольском полуострове в том, что она имеет большое количество классных сопок, по которым не скучно кататься: можно прыгать с кайтом или любоваться красивыми и не похожими друг на друга видами на безграничную тундру.

После длительных прогулок на бодрящем морозном воздухе бывали дни, когда петербуржцы отдыхали: отсыпались, ели крабов, а во второй половине дня спокойно выходили из дома уже со снаряжением, проходили 200 метров до Териберского водохранилища и с кайфом раскатывали его, периодически доезжая до скалистого берега Баренцева моря.

Катание по ледяной глади Баренцева моря стала для петербуржцев экстримальной традицией. Фото: Из лично архива Артем Кусенков

- Водный кайтсерфинг в Териберке – это больше некая экстремальная традиция, которую мы заложили три года назад. Каждый раз за день-два до отъезда мы катаемся по Баренцевому морю, словно завершая зимний сезон и открывая водный. Правда, ради этого приходится с собой везти помимо сноубордов, лыж и кайтов, еще и гидрокостюм с доской для катания по воде, - признается Артем Кусенков. – Скажу честно, ни капельки не холодно, хотя со стороны выглядит, конечно, дико. Иногда даже хочется расстегнуть горло – так жарко, но этого делать просто противопоказано, иначе пневмония будет обеспечена. На улице-то всего +2 градуса.

В общем, Артем Кусенков и его друзья живут полной настоящей и насыщенной жизнью, каждый день раскрывая свой потенциал и развивая внутреннюю вселенную.

Кайтер прокатился по Баренцеву морю в марте..Автор: Артем Кусенков

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