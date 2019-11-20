Дневник снегоуборщика: «Работа неблагодарная, но нужная!»

Каждый уважающий себя автолюбитель в непогоду не раз отвешивал крепкое словцо в адрес дорожников, которых вечно нет в нужном месте в нужное время. «Комсомолка» решила посмотреть на другую сторону медали с высоты кабины снегоуборочной машины. Нашим проводником в мир дорожных служб согласился стать водитель ООО «Мурманавтодор» с 25-летнем стажем Сергей Антонов. Он рассказал о нюансах своей работы.

Уступи дорогу

- Мой день начинается в восемь часов. Утра или вечера зависит от того, в какую смену я работаю. Первым делом прохожу строгий медосмотр, а потом вместе с механиком осматриваю машину. Если все в порядке, то мастер дает разнарядку, куда ехать чистить дорогу: по запланированному маршруту или отрабатывать жалобы. Сегодня вот досталась одна из сложных трасс – автодорога Кола – Серебрянские ГЭС. Надо посмотреть, в каком состоянии дорога, прочистить, - с этими словами Сергей опускает отвал на своей Scania и деловито выруливает с обочины на главную магистраль, связывающую побережье Баренцева моря с цивилизацией.

Одна из сложных трасс – автодорога Кола – Серебрянские ГЭС.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Снег начинает отбрасывать с дороги, но пока ожидаемого ледяного фонтана нет. Водитель крутит головой, внимательно следя, чтобы большая машина не зацепила какой-нибудь дорожный знак или отбойник, старательно объезжает припаркованные автомобили, не забывая увлеченно рассказывать о своей работе:

- Профессия у нас нужная, но неблагодарная. По факту мы стараемся- стараемся, а люди все равно недовольны. Не почищено или не посыпано - плохо, работаешь - тоже не хорошо. Мало кто, видя снегоуборочную технику, сбрасывает скорость и прижимается на случай, если в снеге попадется камешек и вылетит из пескоразбрасывателя. Многие вместо этого сигналят, моргают, чтобы я уступил им дорогу. Особенно часто такие водители попадаются на автоподъезде к аэропорту «Мурманск» – все же торопятся на самолет. Меня даже один как-то подрезал, остановился и стал доказывать, что при приближении легковушки я должен прижаться и остановиться, пропустив транспорт. Мол, в Питере так и делают. А там движение не чета нашему, получается, что дороги вообще не чистят? Все стоят, пропускают бесконечный поток автомобилей? Бред! А если это аварийно-опасный участок, которому надо уделить особое внимание, как я могу отключить пескоразбрасыватель? Потом разворачиваться и возвращаться? Так я не везде могу это сделать! На Серебрянке, например, всего пара мест для такого маневра.

Даже тяжелой машине бывает скользко на льду.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

По снежному тоннелю

- Жалуются на нас много и постоянно. Да и погодные условия никто не учитывает. А ведь часто бывает, что мы только почистили, и начинается снегопад. Про Серебрянку и говорить не стоит. Проедешь в одну сторону, уберешь все «косынки» (треугольные переметы на дороге – Ред.), а на обратном пути смотришь, будто и не было здесь техники, - говорит наш собеседник. - Не могу сказать, что на Серебрянке бываю часто, но специфику знаю. Здесь погодные условия другие: дорогу постоянно переметает и беспрерывно дует ветра. Эта же тундра!

Тут Сергей Антонов замолкает, сбавляет скорость и начинает усердно рулить. Его Scania врезается в только что упомянутую «косынку». Чувствуется, что машине тяжело бороться со снегом, лобовое стекло засыпает грязно-белыми брызгами, а глядя в боковое окно, на мгновение начинает казаться, что ты уже не на дороге, а плывешь на катере по огромному белому океану. Но водитель минует трудный участок и возвращается к разговору:

- Видите, снег уже начал переваливаться через отвал. Чем это чревато? Даже такая снегоуборочная машина может застрять, если свернуть будет некуда. А иногда дорогу переметает полностью, снег очень плотный и технике не хватает силы пробить его. Тогда на помощь придется вызывать шнекоротор. Задача снегоуборочной машины – поддерживать и очищать дорогу. Бывали случаи, когда приходилось откапывать мою «ласточку» собственными силами. В последний раз, когда закопался на Серебрянке, была пятница – за мной собралась колонна рыбаков со снегоходами на прицепах. Так все взяли лопаты и помогали вызволять машину из снежного плена. Все ведь люди! Все, кто постоянно ездит или живет в Териберке или Туманном, знают эту дорогу.

В 1996 году высота снега здесь была чуть ли не под шесть метров. На Серебрянку стянули всю технику Мурманской области. Дорогу сначала искали, а потом пробивали шнекоротором и бульдозерами тоннель. Люди там реально жили, их там кормили, топливо подвозили.

Конечно, сегодня такие зимы редкость. Зато китайские туристы, застрявшие в снегу или перевернувшиеся в сугроб, уже не в диковинку. Они берут в аренду машину и сами едут в Териберку, даже не догадываясь, что их ждет впереди. Хотя их столько побывало на Серебрянке, что кто-то уже должен был рассказать эту историю.

Сергей Иванов: "Редко кто спасибо скажет, а вот отругать - это запросто".Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Скользко, как и всем

- Не только со снегом нам приходится бороться, но и с гололедом, - продолжает Сергей Антонов. - Признаться, здесь наша работа приобретает еще более экстремальный оттенок. По скользкому участку приходится идти первым, а люди злятся, что так долго посыпаем. А ведь я еду на такой же машине и рискую улететь с дороги, как и все остальные. Только легковушкам проще: они легче, и шипы ей где-то помогут.

Помните, в феврале дорогу Кола – КПП Лотта перекрывали из-за гололеда.? Тогда проезжая часть покрылась гладкой «глазурью», которую не брал ни один реагент – он просто стекал по ней, не успев подействовать. Приходилось, сначала продирать лед, а потом уже посыпать. Три метра проедешь, тебя развернет – сам себе подсыпаешь и еще три метра едешь до следующего разворота. Машина весит 14 тонн, а если груженная, так ее вообще не остановить, если потащило. Нам тоже скользко, как и всем остальным!

Но, несмотря на все риски и труды, нас не считают нужным благодарить. Фура в подъем не поднялась – мы виноваты, не успели посыпать. Приедешь – поможешь. Редко кто спасибо скажет, а вот отругать - это запросто. Но я все равно свою работу очень люблю. Даже на своей легковушке стараюсь по возможности по каше проехать, чтобы примять ее и выровнять покрытие. Что делать, столько лет за рулем! Ни одну тысячу километров дорог прочистил. В день в среднем по сто километров проезжаю, но бывает, кончено и больше. Вот и считайте 21 рабочий день по десять месяцев в году. Получается, что в год 21 тысячу километров!