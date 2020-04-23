2020-04-23T16:01:04+03:00
Общество

В Териберке из-за шторма ушли ко дну два рыболовецких судна

Рыбаки недоглядели за своим имуществом [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Удержаться на плаву судам никак не получилось. Фото: скринУдержаться на плаву судам никак не получилось. Фото: скрин
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Радовать теплом и солнышком погода нас не хочет, зато штормом одаривает регулярно, доставляя тем самым кучу проблем рыбакам. Так, из-за разыгравшегося не на шутку ветра, в воды Баренцева моря ушла пара рыболовецких судов.

Они стояли на пирсе, но сильный шторм не позволил им удержаться на плаву. Инцидент, который произошел в Териберке, заснял на видео YouTube-пользователь Сергей Никола-Рыбинский. Как он отметил в видеоролике, ко дну в скором времени также могут пойти и другие судна.

- Корабли и катера брошены, возможности проехать к ним нет, так как поселок закрыт из-за коронавируса, - отметили в комментариях к видео.

Это уже не первый раз, когда шторм топит судна, пришвартованные у берега. Так, в марте в Ура-Губе затонуло три рыболовецких катера из-за сильного ветра и волн.

Напомним: мурманский рыболовный траулер вызволяли из беды больше четырех суток. Неуправляемое судно в штормящем море спас буксир «Капитан Беклемишев».

В Териберка затонули два рыболовецких судна.Автор: Сергей Никола-Рыбинский

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ИСТОЧНИК KP.RU

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