2020-04-14T12:40:32+03:00
Общество

Видео расчистки дороги в Териберку попало на федеральный канал

Колонну с впереди идущим шнеком заснял беспилотник
Елена ЧУМАКОВА
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Вид сверху на идущей шнек незабываем. Фото: RT на русскомВид сверху на идущей шнек незабываем. Фото: RT на русском
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40 километров через бесконечную белоснежную пустыню могут показать отважным путешественникам настоящим адом, если проигнорировать прогноз погоды и предупреждения МЧС, а могут остаться неизгладимыми воспоминаниями о суровой северной красоте, если впереди вас идет мощная дорожная техника. Да, да, речь идет о самом сложном направлении Мурманской области – дороге в Териберку.

За последний месяц трассу для проезда открывали всего четыре раза: три – на сутки и один – на 3,5 часа. Метели и сильные ветра, несмотря на апрель, зачастившие на Кольский полуостров, сводят все усилия дорожников пробить дорогу к Териберки на нет.

Беспилотник федерального телеканала RT на русском снял с высоты птичьего полета, как сотрудники Мурманскавтодора проводят на побережье Баренцева моря колонну с грузовиками жизнеобеспечения и легковушками.

Идущий впереди шнекоротор поднимает фонтан снега, отбрасывая его на несколько метров в сторону и освобождая дорогу для идущего следом транспорта. Главное правило в таких поездках – строго соблюдать очередность следования: не отставать и не пытаться обгонять, иначе просто блокируете и без того трудный проезд.

Видео расчистки дороги в Териберку попала на федеральный канал.Автор: RT на русском

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ИСТОЧНИК KP.RU

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