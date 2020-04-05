Из-за закрытой дороги в Териберке застряли около 200 туристов

5 Апр 2020 2020-04-05T14:36:01+03:00

Дорожники не успевает пробить дорогу к Териберке, как ее заметает вновь. Фото: "Моя Териберка"

Гости с большой земли пишут письма президенту и призывают на свой страх и риск попробовать пробиться к Мурманску

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Уже неделю как побережье Баренцева моря после небольшой передышки в 30 часов остается отрезанным от большой земли. Жители Териберки и туристы, которые оказались в западне краю света, за новостями о прочистке дороги следят едва ли не с большим вниманием, чем за сводками по коронавирусу.

Техника работает в усиленном режиме, но перевес пока на стороне стихии. Судя по всему, в ближайшие четыре дня дорогу вряд ли откроют. Терпение и ресурсы у туристов подходят к концу. В паблике «Моя Териберка» даже устроили перепись гостей с большой земли, застрявших в селе. За каких-нибудь три часа набралось, по предварительным подсчетам, около 200 туристов. Большинство приехали 27 и 28 марта, когда дорога была открыта, а четверо загостились на краю света аж на месяц.

- Денег нет, ничего нет. Желающих уехать больше, чем само население, - сетует 31-летний мурманчанин Андрей Александров. - Я вообще предлагаю собрать колонну и ехать, а дальше пусть МЧС думает, как из такой задницы вытащить столько народу.

Правда, опытные путешественники отговаривают горячего туриста не шутить с тундрой и не рисковать жизнью. Есть и другое предложение – ударить по проблеме с закрытой дорогой бюрократией.

- Вчера с товарищем – каждый по отдельности – написали письма в администрацию президента с подробным описанием происходящего. От двух писем толка нет. Кому интересно отсюда выехать, не поленитесь, сделайте то же самое – займет не более 30 минут, - призывает еще один турист Дмитрий Пыхов. – Чем больше писем, тем больше шанс, что поступит звонок сверху, и тогда найдется и техника, и люди, и возможности расчистить дорогу.

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