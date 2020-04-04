В Мурманской области зафиксировали уникальный случай выводка птенцов ушастой совы

4 Апр 2020 2020-04-04T10:23:56+03:00

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Место хорошим и добрым известиям всегда найдется, даже в пандемию коронавируса. Жительница Зашейка Ольга Стребкова рассказала "КП", что выхаживает четырех ушастых сов, которые будучи птенцами свалились с дерева вместе с гнездом. Оказалось, эти маленькие пернатые в Мурманской области – огромная редкость.

- С июня прошлого года у меня живут на доращивании четыре совенка ушастой совы. Совсем крохами их нашли ребята на траве в районе Восточной губы и принесли мне. Гнездо их, к сожалению, сломало ветром. Как мне рассказала орнитолог Кандалакшского заповедника, ушастики для Заполярья редкость, а вот выводок птенцов вообще первый зафиксированный случай. Они даже попросили у меня точные координаты места находки развалившегося гнезда, - поделилась Ольга Стребкова.

Этот случай - исключение. Северянка настоятельно просит не брать детенышей зверей, если увидели их в дикой природе. Ведь рядом могут быть их родители.

- Семья,нашедшая совят не трогала их пару дней, а потом уже привезли мне,так как был риск нападения собак или других животных. Помогать нужно, но при крайней необходимости, - отмечает собеседник "КП".

Сейчас совы уже питаются самостоятельно, ловят живых мышей, которых хозяйка для охоты сажает им в большой бак. А когда придет время, пернатых выпустят на волю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/770615" frameborder="0"></iframe> Ушастая сова из Зашейка со своей хозяйкой.Автор: Ольга Стребкова

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