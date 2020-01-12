2020-01-12T01:26:18+03:00
Дом. Семья

В Зашейке живет ласковый дикобраз Анфиса

Колючий зверек нашел дом на частной ферме доброй хозяйки [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Дикобраз очень любит свою хозяйку. Фото: Ольга СтребковаДикобраз очень любит свою хозяйку. Фото: Ольга Стребкова
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В праздничные дни вкусно покушать хочется всем, даже животным. Так, очаровательный дикобраз по имени Анфиса, который живет в Зашейке, в январе принимал лакомства от посетителей «Трогательной фермы».

- Дикобраз - один из немногих моих животных, которого я купила, а не спасла. Приобретен он был совсем крохой в одном из московских питомников, живет у нас с мая 2019 года. Эту малышку размером с ладошку я выкормила козьим молоком. Теперь Анфиса уже большая, но по-прежнему норовит забраться на колени, как раньше. Ручная, милая девочка. Питается она, как все грызуны, зерновой смесью, овощами, фруктами. Иногда даем арахис, но в виде лакомства, ведь он жирноват, для печени не очень хорошо, - рассказала «КП» хозяйка «Трогательной фермы» Ольга Стребкова.

В начале января к Ольге на ферму заглянули посетители, которые угощали дикобраза разными вкусностями. Помимо прочего, зверьку очень пришелся по душе собачий корм.

Кроме колючего четвероного друга северянка также выхаживает енота Барта, обезьянку Бонифация, лошадь Диану и много других животных.

Дикобраз Анфиса принимает угощения.Автор: Ольга Стребкова

ИСТОЧНИК KP.RU

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