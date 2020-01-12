В Зашейке живет ласковый дикобраз Анфиса

12 Янв. 2020 2020-01-12T01:26:18+03:00

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В праздничные дни вкусно покушать хочется всем, даже животным. Так, очаровательный дикобраз по имени Анфиса, который живет в Зашейке, в январе принимал лакомства от посетителей «Трогательной фермы».

- Дикобраз - один из немногих моих животных, которого я купила, а не спасла. Приобретен он был совсем крохой в одном из московских питомников, живет у нас с мая 2019 года. Эту малышку размером с ладошку я выкормила козьим молоком. Теперь Анфиса уже большая, но по-прежнему норовит забраться на колени, как раньше. Ручная, милая девочка. Питается она, как все грызуны, зерновой смесью, овощами, фруктами. Иногда даем арахис, но в виде лакомства, ведь он жирноват, для печени не очень хорошо, - рассказала «КП» хозяйка «Трогательной фермы» Ольга Стребкова.

В начале января к Ольге на ферму заглянули посетители, которые угощали дикобраза разными вкусностями. Помимо прочего, зверьку очень пришелся по душе собачий корм.

Кроме колючего четвероного друга северянка также выхаживает енота Барта, обезьянку Бонифация, лошадь Диану и много других животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/753979" frameborder="0"></iframe> Дикобраз Анфиса принимает угощения.Автор: Ольга Стребкова

ИСТОЧНИК KP.RU