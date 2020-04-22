2020-04-22T18:46:34+03:00
Коронавирус Covid-19

«2500 кругов по 40 метров»: Ультрамарафонец из Мурманска на самоизоляции набегал 100 километров по квартире за 10 часов

Максим Цыбульский останавливался только на технические перерывы и перед внезапно выбегавшими детьми
Елена МОЛОДЦОВА
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Забег в 100 километров по квартире удался на славу. Фото: Из личного архива Максима ЦыбульскогоЗабег в 100 километров по квартире удался на славу. Фото: Из личного архива Максима Цыбульского
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Кто сказал, что коронавирус поставил жизнь северян на паузу? Не правда, это зависит от отдельного взятого случая. В жизнь ультрамарафонца из Мурманска Максима Цыбульского COVID-19, кончено, внес свои коррективы, но о паузе точно не может быть и речи.

100 километров? Да, легко!

- В конце мая я собирался принять участие в Elton Ultra trail на дистанцию в 201 километр. Это единственный в России ультрамарафон в зоне полупустыни. Этим стартом я жил последние пол года, - рассказывает Максим Цыбульский.

Однако из-за эпидемии коронавируса гонку перенесли на конец августа. Спортсмен расстроился, но потом решил не терять времени даром на самоизоляции и устроить масштабную тренировку прямо в квартире.

Ультрамарафонами Максим увлекается давно, но такой забег провел впервые. Фото: Из личного архива Максима Цыбульского

Ультрамарафонами Максим увлекается давно, но такой забег провел впервые. Фото: Из личного архива Максима Цыбульского

- Идея эта появилась давно, нужно было только подобрать подходящие время. Жена была не против, дети и вовсе в восторге. Забег стал хорошей психологической тренировкой для будущих стартов, - говорит ультрамарафонец.

100-километровый маршрут был проложен прямо по двухкомнатной квартире площадью 54 квадратных метра. Пункт питания любезно организовала супруга отчаянного спортсмена. В этом был не только плюс, но и минус – умопомрачительные запахи с кухни так и манили забить на пробежку. Но сила воли победила!

Минус 2 кмилограмма

- С первого километра я взял темп 5 минут 30 секунд. Все перекусы были на ходу. Останавливался только на технический перерыв, полноценный прием пищи, состоявший из лапши вок и пиццы, и перед внезапно выбегавшими детьми, - улыбается Максим Цыбульский. – Соседям звонили – мое «путешествие» не доставило им никакого дискомфорта.

Часы с точностью до секунды зафиксировали все параметры этой необычной тренировки. Фото: Из личного архива Максима Цыбульского

Часы с точностью до секунды зафиксировали все параметры этой необычной тренировки. Фото: Из личного архива Максима Цыбульского

Ультраквартирофон, как уже окрестили забег друзья спортсмена, мурманчанин прошел за 9 часов и 57 минут – на перерывы в целом ушло всего 49 минут. За это время Максим сделал 2500 кругов по 40 метров и 50000 разворотов. Кстати, в питании он себе не отказывал: пил активно газировку, воду и изотоник, закусывая фруктами и курагой. Тем не менее, после квартирной тренировки весы показали минус два килограмма.

- Ты бы ELTON ULTRA сделал 100% с таким настроем! Твои достижения и мотивация заряжают других на 1000%, - заверили друзья-болельщики.

Ультрамарафонец из Мурманска утроил десятичасовую тренировку на самоизоляции в квартире.Автор: Максим Цыбульский

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ИСТОЧНИК KP.RU

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