2020-04-19T23:17:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 20 апреля 2020 года: 13 зараженных, 3 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 20 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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На Пасху число заболевших коронавирусом в Мурманской области увеличилось на 46 человек.На Пасху число заболевших коронавирусом в Мурманской области увеличилось на 46 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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19 апреля православные мурманчане отпраздновали Пасху, и это не помешал им сделать никакой коронавирус. Кончено, в храмах было в разы меньше верующих чем обычно, но праздник все же состоялся. Как это было, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

Однако, как показывает статистика, принятые меры по самоизоляции точно не безосновательны. По последним данным оперативного штаба Мурманской области, в регионе уже 403 подтвержденных случая коронавируса. Только за последние сутки эта цифра выросла на 46 человека. Надо отдать должно, что при этом увеличилось и количество тех, кого врачи смогли поставить на ноги – из больниц выписано 28 пациентов. К сожалению, жертвами коварного COVID-19 в Заполярье стало уже три человека. Под наблюдением медиков остается 372 пациента. А вот количество предварительных диагнозов не меняется уже которые сутки – их 16.

Два основных очага коронавируса на Кольском полуострове – Белокаменка, где 290 заболевших, и Апатитско-Кировская агломерация, где 69 зараженных, - остаются в недосягаемости для остальных муниципалитетов. Мурманск продолжает ежедневно прибавлять по одному заболевшему. Общее количество – 13. Не изменилась ситуация за сутки в семи других муниципалитетах: 10 зараженных – в Заполярном, 6 – в Полярном, 4 – в Снежногорске, 3 – в Североморске, по два – в Мончегорске и полярных Зорях и один – в Кандалакше. А вот среди городов и районов Мурманской области, куда до сей поры не заглянул коронавирус, убыло. В Оленегорске подтвердили сразу три случая COVID-19.

Между тем, несмотря на принятые правительством меры, в Мурманске выросло число нуждающихся. По крайней мере, за бесплатными горячими обедами по воскресеньям на точки раздач благотворительного фонда «Добрый мир» стало приходить почти в два раза больше людей. А губернатор Мурманской области Андрей Чибис помог вернуться на Родину 16 заполярным туристам, застрявшим из-за карантина по коронавирусу в Таиланде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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