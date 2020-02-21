«Я не убийца!»: Жители Мурманска устроили самосуд над объявившим войну зоозащитникам догхантером

Скандальные сообщения о 38-летнем Евгении Минаеве, которого в Мурманске знают как главного догхантера, будоражат город с лета 2019 года. Конечно, посты о беспределе, учиненном живодером, как часто его величают зоозащитники, и раньше появлялись в социальных сетях. Но в конце лета Евгений Минаев, как думают многие, перешел все границы и попал-таки под уголовную статью. Правда, отнюдь не за жестокое обращение с животными.

"Люблю братьев наших меньших"

Евгений устроился работать в отлов в мае 2017 года после того, как второй раз освободился из мест лишения свободы. В эту сферу его привел друг, и работа мужчине пришлась по душе.

- Мне нравится опасность, - говорит Евгений.

Именно тогда Минаев и стал врагом №1 у зоозащитников, поскольку из попавших в Центр содержания животных (ЦСЖ) собак на свободу возвращались единицы – остальных усыпляли, как агрессивных.

- Я не убийца! Я люблю животных. У меня 17 лет прожила собака. Мой брат взял себе четвероногого друга из ЦСЖ, - говорит Евгений Минаев. - Я ведь ничего плохо не делаю. Государство приказало нам ловить собак, мы их ловили и отвозили ветеринарам, которые и усыпляли животных, а потом сжигали. Однако ветеринары хорошие, а мы плохие. Люди видят только нас!

По его словам, он всегда приглашает с собой в рейды зоозащитников, чтобы они воочию увидели, как идет отлов. Конечно, бывают такие случаи, когда животное или больное, или старое, и как сработает лекарство, никто не знает. А метод отлова один – в собаку стреляют из травматической винтовки дротиком со снотворным, потом бегут за ней, пока та не уснет, и относят в клетку, где она и просыпается через какое-то время.

- Если зооволонтеры увидят хоть одну мной убитую собаку, брошу эту работу, - обещает собеседник «КП». – Я виноват только в том, что не занимаюсь махинациями, как другие, а честно выполняю свою работу. У меня хорошие отношения с руководителями приютов. Например, мы два года подряд ловили собаку, которую оставляли на время отпуска в зоогостинице, и та сбегала. Зачем мне убивать животных? За мертвых мне никто не заплатит!

Дела минувших дней

Что и говорить, даже сейчас, когда в силу вступил закон «Об ответственном обращении с животными», зоозащитники то и дело выкладывают посты о работе Евгения Минаева, в обязательном порядке прикладывая фото и видеоматериалами об избавлении от очередного животного. Собственно говоря, скандал, дошедший до уголовного дела, разгорелся именно из-за одного такого поступка.

- Крик души! Поймал собаку на Скальной, 30. Кто хочет ее приютить? Отвезу как и прочих собак на 25 километр Серебрянской дороги. Пока первый желающий – косолапый! – написал в соцсетях Евгений Минаев и прикрепил фотографию собаки в клетке.

Евгений объяснил мотивацию такого резонансного поста, но попросил не публиковать. На вопрос: «Почему?», честно ответил: «Потому что потом был следующий день».

Зоозащитники вызов приняли и поспешили на помощь хвостатому узнику. Собаку удалось отбить в прямом смысле слова. После драки на Скальной в полицию были написаны три заявления о причинении телесных повреждений. В ответ, как заявили в соцсетях, Евгений Минаев водрузил на припаркованный возле дома на улице Мира внедорожник мертвую собаку с траурной лентой на шее. Надпись на последней гласила «Это война, зоозащитники!». Однако тогда никто так и не поинтересовался версией самого догхантера.

Откуда взялась траурная лента на машине догхантер знает, а вот как на капот попала мертвая собака - увы. Фото: соцсети

- Собака оказалась хозяйской. Я нашел владелицу, и она попросила придержать питомца до утра, пока она не вернется с работы. Поэтому и не отдал в итоге собаку ни зоозащитникам, ни полиции, - вспоминает те события Евгений Минаев. – Пока я объяснялся с мужчинами, женщины стали бить мою жену Марину палкой по ногам – от ударов остались черные синяки. Марина – девушка горячая, и сказала, что так это не оставит. Как только нас отпустили из отдела полиции, мы пошли в ритуальное агентство, где она заказал ленту с той самой надписью. Я отговаривал ее!

Не имею отношения

Лето было теплое, и мурманчанин позволял выпить себе коньячку. Вот и в тот момент, когда под окнами организовывали резонансный перформанс, Евгений спал дома пьяный.

- Марина знала машину зоозащитника, взяла ленту, привязала ее на зеркало внедорожника и ушла домой. Утром я проснулся и пошел гулять с своими псами-боксерами, а на обратном пути увидел мертвую собаку на капоте с той самой лентой. Я понял, на что это направлено. Завел собак, сходил за коньяком и уже в его компании стал смотреть, что будет дальше. А потом решил включить музыку зоозащитникам, чтобы они повеселились. Да, это был мой черный юмор! Но собаку эту на капот я не клал, - рассказывает Евгений Минаев.

К смерти этой собаки, по словам Евгения Минаева, он тоже не имеет отношения - из-под плит животное он дсотавал уже полутеплое. Фото: Валентина Трошина

Тем не менее, в полиции начали проверку, а вскоре возбудили и уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Однако расследование затянулась из-за того, что главный фигурант то и дело попадается пьяный за рулем, и дознавателям приходится каждый раз разбираться в новых эпизодах. Люди, видимо, устали ждать правосудия и решили отомстить за убийства собак сами.

- Пока полиция бездействовала в отношении живодера, местным жителям пришлось взять дело в свои руки. Мурманчане избили живодера-догхантера, сломали ему ноги и поставили на костыли. Теперь безработный живодер сетует на свои долги. Благодарим неравнодушных жителей, - такой пост появился сразу в группе «Живодерам НЕТ» и моментально разлетелся по соцсетям.

Три удара

К слову, видео избиения в сеть выложила сама персона нон-грата, правда, с задержкой на 2,5 месяца. Ноги догхантеру переломали еще 6 декабря, поэтому запись он решил обнародовать после своего выздоровления.

- Я шел на работу, когда из иномарки во дворе моего дома, вышли двое и, не говоря ни слова, начали бить. Три удара, два из которых по коленям, и все. Все делалось молча без каких-либо объяснений. Шесть дней я провел в больнице, а как только смог, ушел, - описывает те события Евгений Минаев.

Почему на него напали, догхантер не знает. По его словам, причин может быть масса, ведь занимается он не только собаками. Только за последние сутки ему поступило больше трехсот угроз.

Между тем в полицию Евгений Минаев не обращался и участкового заверил, что в отношении него не были совершены какие-то противоправные действия. Объясняется это просто: мужчина из уголовной среды и обращаться за помощью в органы, как говорится, не комильфо. А вот с отловом собак догхантер решил завязать.

- Три года я терпел, крепился, надеялся на благоразумие основной части населения Мурманской области. За это время были тысячи заявлений и жалоб от «зоозащитников» на мое имя и сотни обращений в нашу доблестную полицию. Не смотря ни на что, я честно и отчаянно пытался вам помочь, чтобы ваши дети спокойно гуляли во дворах, вы уверенно могли идти по своим рабочим местам! Теперь я должен сказать, мне хватило вашего смелого бездействия, больше я собак не ловлю и ловить не собираюсь!!! Живите дружно, и никто вас не обидит, - такой пост опубликовал на своей странице догхантер.

Как утверждает Евгений Минаев, вернуться в места лишения свободы ему все-таки придется. Сейчас ему инкриминируют хулиганство, к которому он якобы не имеет никакого отношения, нарушение надзора и вождение автомобиля в нетрезвом виде.

- Мне грозит восемь лет, дадут год или два, но точно. Я виновен только в том, что садился за руль либо с остаточным алкоголем в крови, либо хлебнув джин-тоника или сделав глоток коньяка, - признается мурманчанин.