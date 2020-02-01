Снежный плен: По дороге в Териберке застряли 50 машин и сломанный автобус с 12 туристами

Териберка – в любое время года центр притяжения для туристов, но зимой особенно. Жаждущих увидеть Северный Ледовитый океан и всполохи волшебного северного сияния гости Мурманской области готовы на многое, в том числе и познать настоящий суровый нрав заполярного края.

Напомним: в 16.07 из-за разгулявшейся метели дорогу Кола – Серебрянские ГЭС, ведущую на побережье Баренцева моря, перекрыли в пятый раз с начала года. Еще до ее закрытия стало известно, что на 20 километре автоподъезда к Териберке застряло около пятидесяти машин. Однако за помощью к спасателям никто не обращался. Но спустя несколько часов ледяного плена люди поняли, что самим им не справиться со снежной стихией.

Почти 10 часов снежного плена

- Снегоуборочный КамАЗ съехал с дороги в Териберку в районе перевала и стал причиной огромного затора. Более 50 машин не могут проехать. Шнек из Териберки не вышел – сломан. Все ждут технику из Туманного, - дает сводку из эпицентра событий местный гид Владимир Онацкий. - Сотни туристов уже пятый час сидят в снежном плену. Ветер усиливается, поднимается метель.

Метель – в тундре это страшно! Тем более, если учесть, что при нулевой видимости стоящую машину заметает за несколько минут. Правда, в ожидании помощи автолюбители не сидели без дела – пытались своими силами откопать КамАЗ.

Автолюбители пытались своими силами вытащить из снежного плена перегородивший дорогу КамАЗ.Автор: Александр Мурин

- Парни молодцы. Девчонки руками снег откидывали. Из всех машин капали 10 человек, - делится эмоциями один из снежных пленников Александр Мурин.

Несмотря на непогоду, снегоуборочной технике удалось дойти до колонны спустя три с половиной часа.

- Расчищают дорогу. Спустя полчаса первые машины смогли пробиться в обход застрявшего КамАЗа. Еще через 20 минут колонна, наконец, начала движение в сторону Мурманска, - сообщает Владимир Онацкий.

В обще сложности в снежном плену тундры автомобилям пришлось провести около 10 часов.

Роковая поломка

Однако беды на этом не закончились. В 22.00 стало известно, что на 20 километре автоподъезда к Териберке сломался автобус с туристами.

- В автобусе 12 человек. Люди замерзают. Им на помощь выехали спасатели и оперативная группа на КамАЗе. Они уже прошли отворотку на Териберку, но до автобуса пока не добрались, - рассказывает начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Пока спасатели добирались до терпящего бедствие автобуса, только выбравшиеся из снежного плена очевидцы стали сообщать, что в колонне нет никаких замерзающих туристов, а ведь километр совпадает. И вряд ли люди из 50 машин дали пропасть попавшим в беду друзьям по несчастью. Так оно и вышло.

Спасатели проехали всю дорогу до побережья ради спасения туристов. Фото: МЧС по Мурманской области

- О ЧП в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кольского района сообщил водитель сломавшегося автобуса. Как выяснилось, у него сломалась печка. Туристов он отправил на попутном транспорте, - раскрывает подробности Алексей Баринов.

И судя по всему, сам водитель на автобусе со сломанной печкой тоже уехал, поскольку подоспевшие спасатели никакого сломанного транспорта ни на 20 километре Серебрянки, ни дальше не обнаружили. Что ж, хорошо то, что хорошо кончается.

К слову, спасателям и спецтехнике не первый раз приходится приходить на помощь самонадеянным автопутешественникам. На новогодних праздниках экстренные службы вызволять из снежного плена 23 автомобиля, а меньше чем через три недели - 15. После первого случая опытный гид и член Русского географического общества Илья Мельников давал советы туристам о том, на какой технике стоит выезжать на териберское направление и как вести себя в случае затора, но судя по сообщениям из затора от 31 января, на поступки людей его рекомендации мало повлияли.