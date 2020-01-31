-18 и ветер: Дорогу на Териберку закрыли в пятый раз с начала года

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:26:11+03:00

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Едва Кольский полуостров из своей власти отпустили морозы, как поднялся ветер. Если в Мурманске по-прежнему царствует штиль, то сразу на двух дорогах возле областного центра разгулялась метель.

- В Териберке, кстати, сейчас при -18 градусах дует ветер 11-14 метров в секунду. По ветрохолодовому индексу это все равно, что 30-грудсный мороз в штиль, - сообщает группа «Погода в Мурманске».

Дорогу постепенно начало заметать. Как сообщает известный журналист Сергей Юдков, в снежную засаду на пути в Териберку попали машин пятьдесят, в том числе и микроавтобус с вьетнамскими туристами, который пришлось выталкивать. По информации «КП», за помощью к спасателям никто не обращался.

Мурманскавтодор намеревался закрыть дорогу с 19.00, но в итоге меры пришлось принимать раньше. И не только по этому направлению.

- 31 января с 15.00 по погодным условиям (снег, метель, плохая видимость) закрыт проезд по автодороге Заполярный – Сальмиярви с 5 по 23 километр и по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до Туманного и автоподъезда к Териберке до улучшения погодных условий, - сообщает Мурманскавтодор.

Как сообщает МЧС по Мурманской области, в Печенгском районе объехать опасный участок можно по федеральной трассе «Кола» с 1541 по 1572 километр. Увы, альтернативного варианта для Серебрянки нет.

ИСТОЧНИК KP.RU