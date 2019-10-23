Заместитель губернатора Мурманской области Мария Дерунова ушла в отставку

23 октября в правительстве Мурманской области произошли серьезные кадровые перестановки. Региональная Дума согласовала Оксану Демченко на должность первого заместителя губернатора. А вот врио вице-губернатор Мария Дерунова уходит с политической арены Заполярья.

Последнее решение стало более чем неожиданным. Ведь Мария Валерьевна прибыла в Мурманскую область вместе с Андреем Чибисом, сопровождала его неизменно на львиной доле всех мероприятий и во время предвыборной кампании. Когда Андрей Чибис был избран главой региона, его заместитель говорила о больших планах на будущее. Недавно Мария Валерьевна представила регион на ежегодной ассамблее в Исландии. После ее выступления представили других стран заинтересовались в сотрудничестве с Кольским краем.

Но 23 октября внезапно объявила о своем уходе. Такой шаг был вызван личными причинами. Сначала об этом Мария Дерунова объявила коллегам в правительстве, затем представителям СМИ.

- Хочу сказать спасибо Андрею Владимировичу и всей команде Мурманской области за совместную работу, это было очень яркое и интересное время. К сожалению, я вынуждена расстаться с регионом, но он навсегда останется в моем сердце, - сообщила Мария Дерунова.

Ее уже бывший руководитель тоже прокомментировал отставку.

- Врио заместителя губернатора Мурманской области покидает правительство Мурманской области по личным причинам, я благодарю Марию за совместную работу и сожалею, что наша команда лишается такого профессионала. Желаю ей новых ярких проектов и уверен, что все мы будем следить за ее дальнейшими успехами, – заявил Андрей Чибис.

Напомним, что у Андрея Чибиса после инаугурации есть два месяца, чтобы сформировать новый состав правительства. Но он обещал сделать все быстрее - до 27 октября.

Так, в качестве министра строительства была избрана Оксана Астахова. Это первое назначение нового губернатора, хотя и с приставкой и.о. главы ведомства.

СПРАВКА "КП"

Напомним, 35-летняя Мария Дерунова – уроженка Калужской области. В 2006 году она окончила Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Журналистика» и за 13 лет работы накопила солидный опыт.

Мария Валерьевна занимала должность заместителя директора по связям с общественностью Промсвязьбанка, где трудилась над коммуникационной стратегией банка и ее реализацией, а еще формировала позитивный имиджа и бизнес-репутацию банка. К слову, Дерунова преуспела на этом поприще – за год финансовая организация существенно укрепил свои позиции и вошла в топ-3 наиболее цитируемых банков в стране.

После успехов в банковской сфере Мария Дерунова заняла должность заместителя директора Департамента городской среды, а спустя два года стала администратором проекта «Умный город». А весной 2019 года Мария Валерьевна приехала в Мурманскую область сначала в качестве советника врио губернатора Андрея Чибиса, а спустя три недели получила должность заместителя главы региона. Однако продержалась в этом качестве всего полгода.

В качестве причины своего ухода Мария Валерьевна называет исключительно личные обстоятельства. Вероятно ее муж и дочь не согласились по примеру семьи Чибиса переезжать на Крайний Север.