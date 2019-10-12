2019-10-12T11:27:07+03:00
Общество

Заместитель губернатора Мурманской области представила регион на ежегодной ассамблее в Исландии

После ее выступления представили других стран заинтересовались в сотрудничестве с Кольским краем
Наталья ЛОБАНОВА
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Мурманская область будет расширять свое сотрудничество и в экономической, и в политической и в культурной сфере. Фото: gov-murman.ru.Мурманская область будет расширять свое сотрудничество и в экономической, и в политической и в культурной сфере. Фото: gov-murman.ru.
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В столице Исландии Рейкьявике сейчас проходит ассамблея «Арктический круг». Это ежегодный форум, на который съезжаются политики, бизнесмены, эксперты, исследователи, представители коренных народов, чтобы обсудить насущные вопросы развития арктического региона. Мурманскую область на форуме представила врио заместителя губернатора Мария Дерунова.

Мария Дерунова выступила с докладом, в котором рассказала об особенностях и преимуществах Кольского края. Она отметила, что Мурманская область является стратегическим регионом для России и всего мира.

Врио заместителя губернатора акцентировала внимание на реализации проекта Мурманского транспортного узла, строительстве предприятий, связанных с добычей углеводородов на арктическом шельфе, атомной энергетике, начале освоения «зеленой» энергии ветра, развитии туризма, а также логистическом потенциале нашего приграничного региона. Ее выступление очень заинтересовало участников форума.

- Мурманск интересен представителям других стран и как технологический партнер, и как туристическое направление, и как город с богатой историей. Также мы будем расширять наше культурное сотрудничество – проводить совместные мероприятия, обмениваться культурными событиями. Мы (северяне) очень похожи, несмотря на границы и расстояния, и это здорово! – делится в соцсетях Мария Дерунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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