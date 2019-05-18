Церемония прощания с погибшими в Шереметьево жителями Мурманской области состоится 21 мая

В понедельник, 20 мая, в аэропорт «Мурманск» прибудет спецборт МЧС, который доставит тела погибших при возгорании самолета Sukhoi Superjet-100 компании «Аэрофлот». Траурные мероприятия организуют на следующий день во Дворце культуры имени Кирова.

– Церемония состоится 21 мая. Открытое прощание пройдет в ДК, – сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области по итогам заседания оперативного штаба.

ДК имени Кирова расположен в самом центре Мурманска.Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Напомним, восемь человек будут похоронены в Мурманске, по одному – в Североморске, Ковдоре, Кандалакше и двое в Полярных Зорях. Тела еще 14 северян отправят из Москвы в другие регионы России, так пожелали их родственники. Например, известно, что хирурга Евгения Новикова и его дочь похоронят в Керчи, откуда родом семья начальника медсанчасти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/707142" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево погиб «хирург от Бога».Его называли «хирургом от Бога». Он спас тысячи жизней! Но его собственная жизнь, как и жизнь его маленькой дочки, оборвались в горящем самолёте...

Трагедия произошла 5 мая. Через 10 минут после взлета командир доложил диспетчеру о возврате в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи. Самолет пошел на посадку около 18.30 и приземлился в Шереметьево, загоревшись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

На борту в тот момент находились 73 пассажира и пять членов экипажа, в результате погиб 41 человек, еще 10 были госпитализированы. По факту случившегося сразу возбудили уголовное по части 3 статьи 263 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сейчас следствие рассматривает несколько вариантов, что могло стать причиной катасрофы. Среди них – ошибка пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Стало также известно, что данный SSJ-100 до катастрофы пережил пять серьезных инцидентов и 700 неисправностей. Источник «КП» заявил, что говорить о возобновлении полетов Superjet в Мурманск еще рано. Сейчас рейсы «Аэрофлота» из Москвы в столицу Заполярья выполняет Boeing.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший конструктор КБ «Сухой»: Командир сгоревшего SSJ-100 до этого никогда не сажал этот тип самолетов в ручном режиме

Специалисты полностью воссоздали детали последнего полета (подробности)

12 погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево» планируют захоронить в Мурманской области

Семьям жертв трагедии оплатят похороны и возместят стоимость сгоревшего багажа (подробности)