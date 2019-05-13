В Полярном почтят память хирурга Евгения Новикова и его дочери, которые погибли при пожаре на борту SSJ-100

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-13T16:57:27+03:00

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Сегодня, 13 мая, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан совершил заупокойное богослужение по погибшим в авиакатастрофе, которая произошла в аэропорту «Шереметьево» девять дней назад. В 10 утра в заполярном храме «Спас на Водах» собрались десятки человек, а возле здания дежурили спецслужбы, готовые в любой момент прийти на помощь.

- Духовенство и прихожане Мурманской митрополии молятся о здравии пострадавших и выживших. Сейчас происходит много склок в социальных сетях: люди ссорятся, обсуждая детали трагедии, осуждают друг друга. Усопшим от этого легче не станет. Наша задача – сплотиться в едином молитвенном порыве пред Господом и объединить в этом наши усилия. Скорбь должна нас сплотить, ведь искренней молитвой мы можем поддержать усопших отсюда, с земли, в том мире, где сейчас пребывают их души. Мы можем молиться о скорейшем выздоровлении тех, кто пострадал, о здравии людей, которые потеряли близких, и тем самым поддержать и их, - сказал протоиерей Петр Завацкий.

Скорбеть по погибшим сегодня будут и в Полярном. В 17.00 местные жители соберутся в кафе «Парус, чтобы почтить память хирурга, начальника медсанчасти № 120 Евгения Новикова и его дочери Софии.

- Это не прощание в традиционном виде, их не привезут до завершения следственных мероприятий, - уточнили в администрации ЗАТО Александровск.

Фото: vk.com/filialmsch5.

Напомним, на следующий день после трагедии в «Спасе на Водах» иерей Борис Абдуллаев совершил литию с поименным перечислением всех погибших. Пожар унес жизни 41 человека, 26 из них, в том числе двое детей, – северяне.

В понедельник также стало известно, что следователи допросили персонал аэропорта «Шереметьево» и сотрудников авиакомпании «Аэрофлот».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/707142" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево погиб «хирург от Бога».Его называли «хирургом от Бога». Он спас тысячи жизней! Но его собственная жизнь, как и жизнь его маленькой дочки, оборвались в горящем самолёте...

ИСТОЧНИК KP.RU