Суд приговорил экс-заместителя губернатора Игоря Бабенко к 3,5 годам колонии общего режима

17 апреля Октябрьский районный суд Мурманска вынес приговор бывшему вице-губернатору региона Игорю Бабенко и еще трем бывшим членам правительства. Всех их обвиняли по части 3 статьи ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия». Но переквалифицировали в ходе суда. Игорь Бабенко по второй части этой статьи получил 3,5 года общего режима, где ему будет оказываться медицинская помощь, все остальные по первой статье получили: Георгий Благодельский - 2,5 года условно, Сергей Келлер - 2,5 года условно, Эдуард Никрашевский - 2 года условно. Все трое также не смогут занимать определенные должности. С них взыщут те самые 8 миллионов рублей.

Бабенко планирует обжаловать приговор, остальные - нет.

Из зала суда

Заседание началось с описания деятельность бывших чиновников в настоящее время. Так, Игорю Бабенко присвоили вторую группу инвалидности, Сергей Келлер уже работает в Мурманском морском торговом порту, Никрашевский стал замом гендиректора МАГЭ, Благодельский работает в "Мурманавто".

Согласно приговору, Бабенко планировал создать видимость успешной деятельности Государственного бюджетного учреждения и сделать себе карьеру, подбил на это дело Келлера, а Благодельский должен был их умысел реализовать. Весной 2015 года они создали план "преступных действий". Никрашевский пришел в "компанию" после ухода Келлера. А дальше мы знаем.

Так, по версии следствия, они заключали фиктивные договоры с фирмами на суммы до 100 тысяч (их по закону можно заключать без аукциона). Потом деньги обналичивали и тратили не по назначению. 80 тысяч было перечислено компанией "АСТ", 100 - ИП "Бессонов", 80 снова "АСТ", 100 ИП "Бессонов", снова 80 "АСТ", 93 ИП "Бессонов" и снова 100 ИП "Бессонов".

Они писали письма с просьбами выделить деньги, например, на губернаторские елки или Год культуры, а в итоге... Общий ущерб составила 8,273 миллионов рублей.

По материалам дела, Благодельский не раз выступал против происходящего, но покорно выполнял приказы Бабенко. Даже пытался какую-то сделку провети официально, за что получил от начальства. Когда к нему пришли из ФСБ, Бабенко якобы предложил ему утий на больничный и ничего никому не говорить.

- Итак, доказательства, собранные следствием, признаны достаточными для признания вины. Однако корыстного умысла в их действиях не было, потому что материальное положение обвиняемых не изменилось, но ими двигал карьеризм, - сообщили в суде. - Отягощающим обстоятельством является то, что они действовали группой лиц по предварительному сговору. Тем не мене, суд не нашел тяжких последствий, так как деньги тратились с внебюджетного счета.

Смягчающими обстоятельствами для Бабенко также стали инвалидность, сотрудничество со следствием и признание вины. У Келлера также есть проблемы со здоровьем, два ребенка, и он тоже сотрудничал со следствием и признал вину. У Никрашевского - три маленьких ребенка и сотрудничество с признанием. Заболевания нашлись и у Благодельского...

Предыстория

Напомним, что положило начало уголовному делу. Игоря Бабенко, который на тот момент был руководителем аппарата правительства Мурманской области, задержали 18 октября 2017 года. Ранее в июле был задержан первый заместитель руководителя Управления по обеспечению деятельности правительства региона Георгий Благодельский. Через несколько дней такая же участь постигла заместителей руководителя аппарата правительства Мурманской области Эдуарда Никрашевского и Сергея Келлера.

Всех их заподозрили в «черной бухгалтерии» «белого дома» Заполярья. По версии следствия, крупные предприятия региона жертвовали деньги на разные хорошие дела, например, на мероприятия для детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов. Однако средства шли на личные нужды. Как не раз говорил в суде Игорь Бабенко, на них закупались вещи для Марины Ковтун и обхаживание важных гостей. Именно он, кстати, занимался сувенирами и подарками. И, например, организовывал рыбалку для чиновников.

При этом экс-губернатор Марина Ковтун в деле не проходила даже свидетелем. Игорь Бабенко и его сотоварищи не раз подчеркивали, что личной выгоды не преследовали. Сработал принцип "Партия сказала "Надо!", комсомол ответил: "Есть!".

На заседании перед оглашением приговора защита Игоря Бабенко настаивала на том, что подзащитного нельзя лишать свободы. Это смертельно опасно для него, т.к. у бывшего чиновника есть серьезные проблемы со здоровьем. Также он воспитывает дочь-инвалида. Обвиняемый подчеркивал, что готов возместить причиненный ущерб.

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