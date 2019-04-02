Экс-заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко сообщил, что может умереть в заключении

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-02T13:14:42+03:00

Его защита считает, что нужды отправлять чиновника в колонию нет

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1 апреля в Октябрьском суде Мурманска состоялось очередное заседание по делу о злоупотреблении полномочиями чиновников регионального правительства. Напомним, Игоря Бабенко, Георгия Благодельского, Эдуарда Никрашевского и Сергея Келлера обвиняют в том, что деньги на благотворительность от крупных компаний и предпринимателей тратились на другие вещи, например, дорогие подарки для высоких гостей Заполярья.

На вчерашнем заседании обвиняемые выступали с последним словом перед оглашением приговора, которое состоится 17 апреля. Все просили суд оставить их на свободе.

Так, экс-заместитель губернатора Игорь Бабенко отметил, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем, которые могут ухудшиться в заключении. Как отметила его защита, бывший чиновник даже может погибнуть, ведь ему нужна помощь определенных врачей. Помимо этого у обвиняемых есть дети, которые материально зависят от отцов.

- Мы надеемся на оправдательный приговор или отправление дела на доследование. Рассчитываем на проявление гуманности и справедливости. Полагаю, что изолировать моего подзащитного от общества нет нужды. В случае обвинительного приговора перевоспитание может быть и без этого. Исходя из здравомыслия, изолировать надо людей, которые опасны, - рассказал "КП" адвокат бывшего вице-губернатора Алексей Токарев.

Он подчеркнул, что обвиняемые не подписывали соглашение со следствием.

При этом на заседании суда Игорь Бабенко заявил, что раскаивается и готов возместить причиненный ущерб по решению суда. Обвинение просит для экс-зама 8 лет лишения свободы, Келлера - 7, Никрашевского - 5, Благодельского - 4.

ИСТОЧНИК KP.RU