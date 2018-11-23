Мурманская учительница, уволенная за комментарий, восстановлена в должности через суд

Борьба за свое доброе имя стоит дорого. Она отнимает время, силы и деньги, а в некоторых случаях даже здоровье. Но как же здорово все-таки доказать свою правоту! Это получилось сделать у Николая Морозова, о котором мы рассказывали совсем недавно. А теперь - новый пример судейской человечности. Фемида согрела сердца северян еще одним взвешенным решением.

В Мурманске завершилась долгая и болезненная история с увольнением преподавателя, которого сократили с должности за один-единственный комментарий в соцсети. Учительница из местной гимназии №3 сумела победить в борьбе за свое доброе имя.

- Суд, согласившись с мнением прокурора, восстановил Корнаухову Светлану Борисовну в должности заместителя директора по воспитательной работе. Также, удовлетворены требования о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Процесс оказался весьма серьезным. В нем участвовали свидетели и эксперты. В результате рассмотрения гражданского иска выяснилось, что скандальное сокращение проходило, в свое время, с нарушениями. Это стало решающим фактором в пользу учительницы.

Светлана Корнаухова возлагала особые надежды на этот судебный иск. Для 56-летнего преподавателя это был последний шанс на продолжение педагогической карьеры. Ведь, несмотря на поддержку федеральных и региональных властей и даже отдельную петицию, долгое время она оставалась «персоной нон грата» в собственной школе.

Началась эта история в мае 2018 года, когда Светлана Борисовна прокомментировала в соцсети награждение «юнармейцев». Ее критическим коментарием осталась недовольна директор гимназии. С тех пор глава учебного учреждения делала все, чтобы сместить «опального» педагога с должности замдиректора по воспитательной работе. Не получилось...