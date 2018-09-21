У нас есть победители – «Комсомолка» подвела итоги конкурса «Енота за фото»

СЕГОДНЯ 12:48 2018-09-21T13:13:11+03:00

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Дом енотов, так полюбившийся мурманчанам и гостям заполярной столицы за несколько месяцев, начинался с идеи. Теперь в «Енотополисе» живут шесть очаровательных безобразников, и с каждым днем у них становится все больше друзей. Совсем скоро, мы уверены, их число пополнится победителями конкурса «Енота за фото».

Меньше месяца назад «Комсомольская правда»-Мурманск», ностальгируя по уходящему лету, попросила своих читателей присылать в редакцию фотографии вашего отдыха, пообещав, что автор снимка, набравшего больше всего «лайков», получит подарки. Главный – бесплатное посещение «Енотополиса».

За это время нам пришло больше 20 фото. Оказалось, что лето у северян оказалось очень насыщенным. Кто-то летал загорать в теплые страны, а кто-то остался дома и застал жаркое солнце в Мурманске.

Победителем конкурса стал Федор Индыков. Водитель красного гоночного болида набрал 943 голоса и пришел к финишу с большим преимуществом. Второе место с 184 «лайками» заняла Ирина Полято, которая провела это прекрасное лето на празднике футбола в Сочи.

Итоги конкурса «Енота за фото».Фото: Скриншот сайта

– Я сфотографировалась с болельщиками из Бразилии, Германии, Швеции, Панамы… Всем им очень понравилась Россия. Мы сразу говорили, что мы из Мурманска, чтобы эти люди вспоминали этот праздник и наш город, – указала Ирина в подписи к своему снимку.

Третье место разделили между собой две очаровательные девочки - Дарья и Екатерина Усольцевы. Их фотография с пляжа в Витязево, что Краснодарском крае, набрала 171 голос.

В ближайшее время мы свяжемся с победителями, чтобы вручить им по два сертификата в «Енотополис». Вы же всегда можете принять участие в других наших проектах. Сейчас продолжается нешуточная борьба среди школников – все они участники конкурса «Вперед за знаниями».