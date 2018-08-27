Шесть пушистых лекарей ждут мурманчан на енототерапию

СЕГОДНЯ 16:31 2018-08-27T16:30:03+03:00

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- Большая благодарность Сергею Луневу – зачинщику и основателю этого интересного дела, создателю дома енотов. Молодец! Не каждый на это отважится. Пусть енотики живут и радуют детишек, а Сергею - процветания в новом бизнесе, - одной из первых оставила отзыв о посещении Дома ручных енотов «Енотополис» Анжелика Русланова.

Место необычной зоотерапии и релакса открылось в Мурманске на этих выходных. В первый же день «Енотополис» посетило порядка ста человек, и все остались довольны общением с маленькими пушистыми лекарями.

- Открытие центра оправдало все мои ожидания. А большое количество положительных отзывов дало понять, что я на верном пути. Еноты хотя и проводят в играх по 12 часов в день, но с непривычки, конечно, устали от такого обилия внимания. Решено было, продлить им время тихого часа, - рассказывает, как прошел его первый рабочий день основатель Дома ручных енотов «Енотополис» Сергей Лунев.

Крошки-еноты

Шесть очаровательных пушистых лекарей мурманчанин привез из Москвы от зоопсихолога, дрессировщика и ветеринара Натальи Калединой, которая работает с этими очаровательными животными уже больше 20 лет.

У каждого из шести енотов свои предпочтения в лакомствах: одни любят бананы, а другие душу готовы продать за ложку сгущенки. Фото: "Енотополис"

- Еноты молодые – им по пять-шесть месяцев, и сумасшедшие в хорошем смысле этого слова. Самые позитивные, ручные и добрые сестренки Молли и Ева – от них все в полном восторге. Первая – ярко выраженный лидер, девчонка боевая,ничего не боится, стремится везде залезть и все изучить. Ева – трусишка, любящая ласку и заботу. Она ходит по пятам за Молли и очень обижается, когда ей уделяют мало внимания, - с необычайной нежностью рассказывает о своих подопечных Сергей Лунев. – Другие две сестренки Венера и Чиззи обожают сгущенку и готовы всех и вся продать за ложку этого лакомства. Локи и Изи – спокойные и послушные мальчишки, лазающие где и на ком угодно.

Пушистые проказники норовят залезть где и на кого угодно. Фото: "Енотополис"

На 45 квадратных метрах мурманчанин создал для пушистых лекарей максимально комфортные условия проживания, установив деревья и всевозможные лазилки. А в самом ближайшем будущем крошек-ентов ждет новая радость – бассейн. Но и помимо монтирования последнего забот у Сергея Лунева хватает – малыши требуют много внимания.

- Просто так их никуда не отпустить. Так что нужен постоянный контроль: кормить енотов, мыть, играть и воспитывать. К тому же у них очень разнообразный рацион и у каждого свои вкусы, - говорит основатель Дома ручных енотов.

Нуждающимся бесплатно!

Кстати, создавать Дом ручных енотов Сергею Луневу пришлось самому. Он подавал заявку на грант в Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, но помощи в итоге не получил.

НУ, разве можно пройти мимо такой прелести без улыбки?! Фото: "Енотополис"

- Самым сложным было найти помещение и деньги на открытие «Енотополиса», а это вместе с ремонтом порядка 800 тысяч рублей. Задачу я эту решил, но финансовая помощь не помешает. Так что сейчас буду предпринимать вторую попытку получить грант, - отмечает начинающий предприниматель.

А тем временем северяне уже получают бесценное общение с очаровательными воришками. Тем более, что оно приносит исключительно позитивные эмоции, приводя в полнейший восторг как взрослых, так и детей.

- Енототерапия рекомендована маленьким северянам старше 7 лет. Конечно, мы никому не отказываем, но деток дошкольного возраста пускаем под ответственность их родителей. Ибо енотики общаются через укусы и не умеют прятать когти. И маленькие посетители, и животные могут повести себя неправильно, - объясняет некоторые нюансы Сергей Лунев.

А, между тем, такая необычная зоотерапия показана детям с особенностями здоровья. И на них мурманчанин бизнес делать не намерен. В конце сентября в «Енотополисе» состоится первый бесплатный прием ребенка с ДЦП. Планируется, что в дальнейшем бесплатные посещения нуждающимся Дом ручных енотов будет устраивать раз в две недели.

Конкурс «КП» «Енота за фото»

Как поется в известной песне, «Пролетели три недели, как четыре дня»… Эх, лето бессердечное, почему ты не можешь длиться круглый год? Но северянам не стоит грустить, что загар смывается, а утро начинается по будильнику, а не на пляже.

«Комсомолка» вместе с домом ручных енотов «Енополисом» проводит конкурс «Енота за фото». Условия конкурса просты. До 10 сентября присылайте нам свои фотографии, которые расскажут, как вы провели это лето и как отдыхали (укажите ваши имя и фамилию, а также контактный телефон). Голосование на сайте продлится до 20 сентября, а уже 21 числа мы подведем итоги и объявим победителей, которым подарим сертификаты на бесплатное посещение «Енотополиса» и множество других подарков.

Мы ждем ваши снимки на электронную почту web@kpmk.ru или в сообщениях нашей группы в «ВКонтакте» vk.com/kpmurmansk.