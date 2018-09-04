2018-09-04T16:04:01+03:00
Фотоконкурсы

Фотоконкурс «Комсомолки» «Вперед за знаниями!»

Загрузите фотографию своего школьника и выигрывайте призы для учебы
Анна СТЕПАНОВА
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Расскажите о своем школьнике и выигрывайте подарки!Расскажите о своем школьнике и выигрывайте подарки!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В школах Заполярья прозвенел первый звонок. Первоклассники осваиваются в классах, примеряя на себя непривычный статус школьника, а старшеклассники настраиваются на рабочий ритм после долгих летних каникул.

И пока радость от встречи с одноклассниками и учителями еще не прошла, фотографии с торжественных линеек не забыты, «Комсомолка» объявляет фотоконкурс!

Его условия очень просты, а награда действительно пригодится победителю.

Мы предлагаем школьникам и их родителям загрузить через форму, указанную ниже, фотографию с вашего празднования 1 сентября. Только помните: один участник – одно фото.

Под снимком укажите небольшое описание, а также свои контактные данные (имя, фамилию, номер телефона или адрес электронной почты). Можно обозначить школу, где учится ребенок.

Свою фотографию также можно прислать на почту web@kpmk.ru или в сообщения группы в социальной сети «ВКонтакте».

Победитель станет известен по итогам голосования, которое продлится месяц (до 3 октября).

Зовите родных и друзей голосовать за вас! Тогда вы точно наберете больше всех «лайков» и станете обладателем набора школьных принадлежностей.

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