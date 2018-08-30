Конкурс «Комсомолки» «Енота за фото»: голосование началось

СЕГОДНЯ 14:19 2018-08-30T14:31:03+03:00

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Как поется в известной песне, «Пролетели три недели, как четыре дня»… Эх, лето бессердечное, почему ты не можешь длиться круглый год? Но северянам не стоит грустить, что загар смывается, а утро начинается по будильнику, а не на пляже.

«Комсомолка» вместе с домом ручных енотов «Енополисом» проводит конкурс «Енота за фото». Условия конкурса просты. До 10 сентябряприсылайте нам свои фотографии, которые расскажут, как вы провели это лето и как отдыхали (укажите ваши имя и фамилию, а также контактный телефон). Голосование на сайте продлится до 20 сентября, а уже 21 числамы подведем итоги и объявим победителей, которым подарим сертификаты на бесплатное посещение «Енотополиса» и множество других подарков.

Мы ждем ваши снимки на электронную почту web@kpmk.ruили в сообщениях нашей группы в «ВКонтакте» vk.com/kpmurmansk.