49 учеников школы в Мончегорске заразились кишечной инфекцией

В школе Мончегорска вспышка кишечной инфекции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока весь мир борется с новой коронавирусной инфекцией, в Мончегорске не могут справиться со вспышкой кишечной инфекции в отдельно взятой школе.

Еще во второй половине сентября директор школы №10 Светлана Беспалова сообщила, что на дистанционное обучение переведена только начальная школа, остальные классы учатся в обычном режиме. Однако оказалось, что причиной такого решения стал отнюдь не ковид, а кишечная инфекция.

Пищеблок закрыть!

- В школе № 10 было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого был выявлен ряд нарушений. Были отобраны пробы водопроводной воды, сырья, готовой продукции и суточных проб для санитарно-химических и микробиологических исследований, а также смывы с объектов окружающей среды. Произведен забор биологического материала у заболевших детей и персонала пищеблока, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Школе передали предписание о заключительной дезинфекции и о временной приостановке работы пищеблока. Отдельные классы переведены на дистанционное обучение.

Найдены нарушения

Теперь к специалистам Роспотребнадзора присоединилась прокуратура и следственный комитет.

- 49 учеников школы №10 обратились за медицинской помощью. У заболевших детей диагностирована кишечная инфекция неуточненной этиологии. Ребята обслужены амбулаторно, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

В ведомстве уже начали проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Сейчас опрашиваются сотрудники Роспотребнадзора, школы, врачи поликлиники, родители заболевших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

- Совместно с Роспотребнадзором следственным комитетом проверяется соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся в школе. Выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Внесено два представления об устранении нарушений в адрес Управления образования администрации Мончегорска и «Центра школьного питания», - отметила старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

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