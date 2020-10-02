В Мурманской области у учителей обнаружили коронавирус

Досрочных каникул из-за коронавируса в Мурманской области пока не будет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в Мурманской области, губернатор Андрей Чибис сообщил, что досрочных каникул у школьников не будет - эпидобстановка позволяет учиться и дальше, причем не на удаленке. Такую меру примут, если половина всех образовательных учреждений региона будет закрыта на карантин из-за ОРВИ, гриппа или COVID-19.

По данным оперативного штаба Заполярья, в сентябре переводились на дистанционное обучение 7 классов из-за ковида и 15 из-за ОРВИ. Карантин коснулся 17 образовательных организаций в 6 городах области. Его вводят тогда, когда в классе выявлен заболевших коронавирусом или 20% учащихся находятся на больничном.

По причине ОРВИ классы учатся дистанционно до семи дней. За первые три недели обучения на такой формат переводили 114 классов (65 за первые 2 недели обучения, 49 классов за третью). В последнюю неделю сентября ушли на «удаленку» только 6 классов по всей области.

- Произошло формирование коллективов, источники инфекции даже в легкой форме не были допущены до учебного процесса, и образовательные организации входят в обычный режим работы, - пояснила главный санитарный врач Лена Лукичева.

Правда, в Мурманской области зафиксированы случаи коронавируса среди педагогов - классных руководителей.

- Связи заболевания с посещением образовательных учреждений у учащихся не отмечается. Все заболевшие либо не посещали учебные заведения с марта, когда начались изоляционные мероприятия, либо имели контакт с положительными родственниками в семье. Многие находились на домашней изоляции и были обследованы на 10-й день карантина, либо их обследовали в связи с плановой операцией, выездом на соревнования или по другим личным причинам, - отметила Лена Лукичева.

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