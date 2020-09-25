В школе Мончегорска временно приостановили работу пищеблока

Пищеблок в школе временно не работает. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока некоторые школы в Мурманске вынуждены перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ, в Мончегорске некоторым классам школы №10 приходится грызть гранит науки из дома по другой причине. Напомним: в учреждении ребята подхватили кишечную инфекцию.

- В школе №10 было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого было выявлен ряд нарушений. Был отобраны пробы водопроводной воды, сырья, готовой продукции и суточных проб для санитарно-химических и микробиологических исследований, а также смывы с объектов окружающей среды. Произведен забор биологического материала от заболевших детей и персонала пищеблока, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Школе передали предписание о заключительной дезинфекции и о временной приостановке работы пищеблока. Отдельные классы переведены на дистанционное обучение.

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