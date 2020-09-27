Молодожены из Мурманской области отметили свадьбу под водой

Анна и Тимофей Гуляевы из Апатитов решили отмечать свадьбу не в ресторане, а под водой.

Этот год внес свои коррективы в разные сферы нашей жизни, и свадьбы тому не исключение. Однако северяне не сдаются и придумывают интересные альтернативы привычным мероприятиям после ЗАГСа. Вот и молодожены Анна и Тимофей Гуляевы из Апатитов решили отметить начало семейной жизни погружением под воду в поселке Ретинское. Поженилась пара 19 сентября, а после их ожидал увлекательный дайвинг.

- Свадьбу не праздновали, зато на следующий день решили устроить себе такой праздник, -рассказывает Тимофей.

По его словам, для него это был уже не первый опыт, а для Анны это был дебютом. После погружения паре также удалось просто поплавать в воде в специальных костюмах.

- Они буквально вчера расписались, а на следующий день ныряли. Каждый погружался на полчаса. Я не вожу сразу двоих, только по одному человеку. Все прошло очень хорошо. Аня погрузилась без каких-то проблем, и Тимофей так же - отлично, - поделился с «КП» инструктор по дайвингу Андрей Букреев.

Без свадебного платья, зато с букетом невесты.

Возможно, для других жителей нашей области опыт апатитчан станет вдохновением для необычного празднования свадьбы. Но любое ли время года подойдет для погружения под воду? Не станут ли зимние холода помехой?

- Можно погружаться в любое время года, хоть зимой, хоть осенью. Главное, чтобы человек морально был готов к этому мероприятию, - ответил Андрей.

Инструктор также отметил, что в его практике это первый подобный случай.

Необычные способы отметить свадьбу или сделать предложение в наше время не редкость. Так, например, мурманчанин тоже вдохновился романтикой погружения под воду и сделал своей любимой предложение в бассейне на глубине 4 метров. В Апатитах молодой человек воспользовался автокраном, чтобы подъехать к окну возлюбленной с кольцом и цветами, а житель Москвы совершил волнительный ритуал на берегу моря в Териберке. Не менее интересен случай лыжницы Елены Соболевой, которая кроме победы в марафоне также получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Сергея Устюгова.

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