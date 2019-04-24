2019-04-24T12:43:04+03:00
Спорт

Невеста Устюгова выиграла марафон в Апатитах и в награду получила предложение руки и сердца

Двукратный чемпион мира обещал жениться, как только Елена Соболева выиграет первенство страны
Елена МОЛОДЦОВА
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Елена Соболева догадывалась, что Устюгов готовится сделать ей предложение. Фото: соцсетиЕлена Соболева догадывалась, что Устюгов готовится сделать ей предложение. Фото: соцсети
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Наверное, и сама лыжница Елена Соболева не ожидала, такого эффекта от своей поездки на Кольский полуостров. Конечно, стремление и желание победить 50-километровый марафон в Апатитах было, но кто бы мог подумать, что после него придется готовиться к свадьбе.

- Я не раз говорил Елене: «Вот станешь чемпионкой России, тогда не отверчусь, сразу женюсь!». Сразу после гонки позвонил Егор Сорин, тренер сборной России и сказал, что не знает, поздравит меня новостями или расстроит, - рассказала о судьбоносном заполярном марафоне двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. - Я ответил: «Конечно, поздравишь!». Я давно был настроен, столько лет вместе. Пора уже.

В Апатитах Елена Соболева пробежала 50 километров за 2 часа 6 минут и 30 секунд, став не только чемпионкой России, но и невестой. Как сообщают СМИ, на свадьбе друзей лыжник встал на колено перед возлюбленной, протянул кольцо и произнес: «Я хочу признаться тебе в любви. Вечной любви». Поступок Устюгова был встречен бурными аплодисментами друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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