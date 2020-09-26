Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 26 сентября 2020 года: от коронавируса привили 11 врачей

Прививку можно делать только через месяц после вакцинации от гриппа. Фото: Олег УКЛАДОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 26 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 14586 заболевших COVID-19, 12030 человек выздоровели и 205 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 8197 человек. 51 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2320 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 12266 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 76 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+9, всего 1305), Мончегорске (+1, всего 568), Кольском районе (+1, всего 469), Апатитах (+1, всего 300), Оленегорске (+6, всего 171) и Ковдорском районе (+7, всего 147).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 8197 случаев

Белокаменка - 2320 случаев

Североморск - 1305 случаев

Печенгский район - 569 случаев

Мончегорск – 568 случаев

Кольский район - 469 случаев

Апатиты – 300 случаев

Кандалакшский район – 201 случай

Кировск – 174 случая

Оленегорск – 171 случай

Ковдорский район - 147 случаев

Ловозерский район - 71 случай

Терский район – 35 случая

ЗАТО Видяево - 23 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 8197

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 35

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 201

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 300 и 174 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 469 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Первый привился

Как сообщает оперативный штаб Мурманской области, прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже 11 медиков. Однако оказалось для вакцинации есть определенные условия.

- У вакцины подробнейшая инструкция. Сейчас мы прививаем медработников, которые на настоящий момент здоровы. У них могут быть хронические заболевания, но на данный момент они должны быть в ремиссии. Для этого врач-терапевт беседует с каждым и дает индивидуальный допуск к прививке, - рассказала об условиях вакцинации заместитель главного врача Мурманской областной больницы по эпидемиологическим вопросам Елена Иванова.

Также если человек сделал прививку от гриппа, то вакцинироваться от коронавируса он сможет не раньше, чем через месяц.

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