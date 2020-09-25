Мурманская область вошла в тройку регионов по количеству смертей от коронавируса

Статистика смертей от коронавируса совсем не радует. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманская область продолжает ставить антирекорды. Так, Заполярье оказалось на третьем месте среди российских регионов по числу смертей от коронавируса: на 100 тысяч населения у нас приходится 27 летальных исходов.

Всего в регионе с начала пандемии умерли от опасной инфекции 205 человек, практически каждый день прибавляется 1-3 жертвы, в основном это люди пожилого возраста. За минувшие сутки новых погибших от COVID-19 зафиксировано не было.

Наибольшее число погибших приходится на Санкт-Петербург - 53 смерти на 100 тысяч горожан. На втором месте Москва - 41 погибший.

Лучше всего ситуация обстоит в Ненецком автономном округе и Сахалинской области, где не зафиксировано погибших от ковида вовсе.

Напомним: число заболевших в Мурманске превысило 8 тысяч человек. Мурманск лидирует по количеству инфицированных.

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