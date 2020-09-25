В Мурманской области за 24 сентября никто не умер от коронавируса

Коронавирус не забрал ни одной жизни за сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй счастливый случай за месяц - в Мурманской области 25 сентября не выявлено новых летальных исходов от коронавируса. Мы находимся все на той же отметке - 205 жертв COVID-19. Продлится ли затишье более суток? Напомним: последний раз от опасной инфекции в регионе никто не умирал 15 сентября.

Всего с начала пандемии в Заполярье зафиксировано 14586 случаев заражения ковидом. Большая часть из них приходится на Мурманск (8197 инфицированных), Белокаменку (2320) и Североморск (1305). За минувшие сутки добавилось 76 новых пациентов. Более 90% госпитализированных находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Что важно, многих жителей удалось вылечить. Так, коронавирус побороли более 84% заболевших или 12030 человек.

Напомним: в Мурманск поступила первая партия вакцины от CОVID-19. Препарат прилетел в Мурманскую область на самолете в специальном контейнере.

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