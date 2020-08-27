Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 27 августа 2020 года: почти 10 тысяч пациентов с коронавирусом выздоровели

Врачи излечили от коронавируса 10 тысяч северян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 27 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 12496 заболевших COVID-19, 9970 человек выздоровели и 154 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 6818 человек. 46 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье снова нарушено. За последние двое суток ковид подтвердили сразу у трех рабочих, а . Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2313.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 10183 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 68 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+6, всего 1051), Печенгском районе (+11, всего 437) и Оленегорске (+1, всего 117), Кировске (+1, всего 159), Ловозерском районе (+1, всего 41) и в Терском районе (+1, всего 29).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 6818 случаев

Белокаменка - 2313 случаев

Североморск - 1051 случай

Мончегорск – 517 случаев

Кольский район - 437 случаев

Печенгский район - 426 случаев

Апатиты – 269 случаев

Кировск – 159 случаев

Кандалакшский район – 140 случаев

Ковдорский район - 118 случаев

Оленегорск – 117 случаев

Ловозерский район - 41 случай

Терский район – 29 случаев

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус заглянул во все уголки Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 6818

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновляют работу заведения общепита, торговые центры, бассейны.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 29

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 140

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 269 и 159 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 430 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Курс на победу

Врачи продолжают сражаться с новой коронавирусной инфекцией, которая хоть и сбавила темп, но отступать пока не намерена. И хотя жертв избежать не удается, но численный перевес все же на стороне медиков.

По последней информации оперативного штаба, в регионе выздоровели 9970 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. И с каждым днем эта цифра, к счатсью, только увеличивается.

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