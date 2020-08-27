Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 27 августа 2020 года составило 157 человека

Количество жертв коронавируса продолжает расти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новая коронавирусная инфекция продолжает хозяйничать на просторах Кольского полуострова, хотя и несколько умерила свои аппетиты. С каждым днем новых зараженных в регионе выявляют все меньше, да и рост летальных исходов, кажется, начал снижаться.

По информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки в регионе умерли еще три пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Подробности об их возрасте и сопутствующих заболеваниях пока не сообщаются. Тем не менее, количество жертв COVID-19 достигло уже 157 человек.

Всего же в Мурманской области коварный вирус подхватили 12565 северян, из которых победить опасный недуг смогли 10104 пациента. Под наблюдением медиков остаются 2304 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Врачи продолжают бороться за их жизнь в круглосуточном режиме.

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