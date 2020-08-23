Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 23 августа 2020 года: число умерших от коронавируса достигло 140 человек

Количество жертв ковида продолжает неумолимо расти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 23 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 12236 заболевший COVID-19, 9533 человек выздоровели и 140 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 6632 человек. 46 новых случаев был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. Последний раз там выявляли новые случаи 17 августа. Правда, тогда добавились сразу три заболевших. Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2310.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 9926 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 65 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+3, всего 1029), Мончегорске (+2, всего 514), Кольском районе (+4, всего 427), Печенгском районе (+4, всего 412), Кандалакшском районе (+2, всего 138), Оленегорске (+2, всего 113), Ловозерском районе (+1, всего 39) и Терском районе (+1, всего 28).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 6632 случая

Белокаменка - 2310 случаев

Североморск - 1029 случаев

Мончегорск – 514 случаев

Кольский район - 427 случаев

Печенгский район - 412 случаев

Апатиты – 267 случаев

Кировск – 155 случаев

Кандалакшский район – 138 случаев

Ковдорский район - 115 случаев

Оленегорск – 113 случаев

Ловозерский район - 39 случаев

Терский район – 28 случаев

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 6632

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновляют работу заведения общепита, торговые центры, бассейны.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 28

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 138

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 267 и 155 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 427 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Неумолимо растет

Ситуация с коронавирусом складывается более чем интересная. С одной стороны количество заболевших за сутки медленно, но верно снижается, с другой - число летальных исходов продолжает расти.

Согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области, с начала пандемии COVID-19 от коварной инфекции умерли уже 140 человек.

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