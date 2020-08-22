Стали известны подробности об умерших от коронавируса в Мурманской области на 21 августа

Врачи не смогли спасти еще четверых. Фото: Артем КИЛЬКИН

Когда накануне, 21 августа, северяне увидели федеральную сводку по коронавирусу, вздохнули с облегчением. Еще бы! С конца июля впервые в ней не было летальных исходов. Однако оказалось, что радоваться рано.

В сводке оперативного штаба при правительстве Мурманской области снова фигурировали четыре жертвы COVID-19. Напомним, всего в регионе от коварной инфекции умерли уже 137 человек.

- 21 августа скончались четыре пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Им было от 67 до 80 лет. Все четверо переносили болезнь в тяжелой форме. Пациенты имели сопутствующие хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистой системы, почек и последствия инсульта. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось, - рассказали в оперативном штабе.

Как выяснилось, при подаче информации в федеральный регистр возник технический сбой, поэтому пока по-прежнему значится 33 летальных исхода, но 22 августа эта неточность будут исправлена.

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