В колониях и СИЗО Мурманской области возобновляются краткосрочные свидания

В колониях разрешили краткосрочные свидания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять долгих месяцев подопечные учреждений УФСИН по Мурманской области были лишены возможности увидеться с родными. Напомним: из-за пандемии коронавируса в середине марта были отменены все краткосрочные и длительные свидания. Сделано это было на благо осужденных и подследственных, дабы никто из родственников, сам того не подозревая, не занес COVID-19.

Однако пандемия постепенно ослабляет хватку, и Кольский полуостров постепенно начинает возвращаться к привычному образу жизни. Коснулось это и учреждений УФСИН.

- С 24 августа возобновляется предоставление краткосрочных свиданий подозреваемым, обвиняемым и осужденным. Свидания предоставляются по предварительной записи посредством онлайн-системы «ФСИН-ОКНО», - сообщают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Кроме того, долгожданная встреча состоится в том случае, если у посетителя не будет повышенной температуры тела и других признаков ОРВИ. Также необходимо наличие маски и перчаток.

- При нарушении режима использования средств индивидуальной защиты свидание прекращается. Прием передач на краткосрочных свиданиях осуществляться не будет до особого распоряжения, - подчеркивают в ведомстве.

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