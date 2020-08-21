Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 21 августа 2020 года составило 137 человек

Коронавирус одолевает северян. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число летальных исходов от коронавируса в Мурманской области продолжает расти. В последнее время в Заполярье стабильно прибавляется каждые сутки по 3-4 новых жертвы. Так, по данным оперативного штаба на 21 августа, опасная инфекция унесла жизни 137 человек.

Подробности о последних четырех погибших - их возраст, пол, сопутствующие заболевания, станут известны позже.

Всего в Кольском крае инфицированы 12171 северян. Большая часть зараженных приходится на Мурманск - 6586 человек и Белокаменку - 2310. Третье место у Североморска с результатом в 1026 заболевших. Тем не менее, многих удалось вылечить. Из больниц по выздоровлению выписаны 9406 ковидных пациента.

Напомним: благодаря снижению заболеваемости коронавирусом, в Мурманской области сняли ряд ограничений - снова работают кафе и рестораны, торговые центры, бассейны, музеи, фитнес-залы.

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